Tái hiện nhiều trò chơi dân gian, hát đồng dao tại cuộc thi MC nhí toàn quốc

(VTC News) -

Vòng Bán kết Ngôi nhà chung - Thanh âm đồng dao của cuộc thi MC nhí toàn quốc quy tụ 160 thí sinh vừa diễn ra. Thay vì chỉ thể hiện kỹ năng dẫn chương trình trên sân khấu, các em được trải nghiệm thực tế qua những trò chơi dân gian, hoạt động tập thể và thử thách đòi hỏi khả năng quan sát, phản xạ, giao tiếp.

Chủ đề Thanh âm đồng dao được lựa chọn với mong muốn đưa những câu hát, trò chơi quen thuộc của tuổi thơ Việt đến gần hơn với trẻ em hôm nay. Các thí sinh cùng chơi Nu na nu nống, Chi chi chành chành, Rồng rắn lên mây, nhảy sạp và tham gia nhiều hoạt động vận động, văn hóa dân gian.

160 thí sinh cùng trải nghiệm các trò chơi dân gian như Nu na nu nống, Chi chi chành chành, Rồng rắn lên mây.

MC Thanh Mai, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết điều quan trọng nhất là để các em có cơ hội được vui chơi, kết nối và được thật sự là trẻ con. Trong không gian Ngôi nhà chung, các thí sinh được chia đội, cùng sinh hoạt, làm quen với bạn mới và phối hợp trong các thử thách.

Từ những trải nghiệm đó, các em tiếp tục phát triển kỹ năng dẫn chương trình. Những tình huống thực tế giúp các thí sinh được rèn khả năng phản xạ và kể chuyện thay vì chỉ đọc một kịch bản có sẵn.

Đồng hành với 160 thí sinh là các Đại sứ MC nhí như Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Thu Hương, Đỗ Thế Anh và Vũ Nhật Thủy Tiên. Đây là những gương mặt từng trưởng thành từ các sân chơi MC nhí, trở lại chương trình trong vai trò kết nối và truyền cảm hứng cho thế hệ thí sinh mới.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động tập thể, hát đồng dao và thử thách thuyết trình.

Một điểm đáng chú ý tại vòng bán kết là các thí sinh lần đầu thử sức với thử thách thuyết trình và lan tỏa giá trị của tri thức. Mỗi đội có 5 phút để thể hiện khả năng dẫn dắt, làm việc nhóm, tư duy phản biện và thuyết trình thông qua những chủ đề liên quan đến sách.

Hoạt động này nằm trong định hướng kết hợp phát triển tài năng giọng nói với lan tỏa văn hóa đọc của cuộc thi. Theo Ban Tổ chức, từ vòng bán kết, 100% thí sinh có cơ hội gửi hồ sơ ứng tuyển vào Câu lạc bộ Thư viện sách nói. Những em phù hợp sẽ được MC, biên tập viên và các chuyên gia đào tạo miễn phí về giọng nói, tiếng Việt và kỹ năng đọc sách.