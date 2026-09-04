Đại học Quốc gia Hà Nội phát động cuộc thi khởi nghiệp 'RND to Startup' 2026

(VTC News) -

Chiều 4/9, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phát động cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo ĐHQGHN - “RND to Startup” năm 2026, tạo lộ trình hỗ trợ các ý tưởng, kết quả nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ phát triển thành dự án khởi nghiệp có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Cuộc thi do Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQGHN (VISI), Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐHQGHN (VNU-CSK) và Sunwah Innovations (Việt Nam) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu tại lễ phát động, PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, cuộc thi mở ra cơ hội cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhóm nghiên cứu có đề tài, sáng chế, giải pháp công nghệ hoặc mô hình đổi mới sáng tạo có tiềm năng phát triển.

“RND to Startup” năm 2026 không chỉ tìm ra những đội giành giải thưởng mà còn tạo cơ hội để các dự án được đào tạo, được cố vấn, được kiểm chứng và được kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp, nguồn lực cần thiết. Vì vậy sinh viên cần “mạnh dạn tham gia cuộc thi, đừng chờ đến khi có một ý tưởng hoàn hảo mới bắt đầu, hãy bắt đầu bằng một vấn đề đáng giải quyết, một giả định cần kiểm chứng và một tinh thần sẵn sàng học hỏi”.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Cuộc thi được chia thành hai bảng nhằm phù hợp với mức độ phát triển khác nhau của các dự án.

Bảng Ý tưởng (Idea Track) dành cho các nhóm đang hình thành ý tưởng hoặc mới bắt đầu nghiên cứu, chưa yêu cầu có sản phẩm hoàn chỉnh, MVP hay tệp khách hàng thực tế.

Bảng Dự án (Project Track) dành cho các nhóm đã có tiến độ phát triển rõ ràng, có prototype, MVP, kết quả nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm thực tế hoặc đang bước đầu triển khai trên thị trường.

Các lĩnh vực dự thi gồm AI và chuyển đổi số; giáo dục và đào tạo; y tế và chăm sóc sức khỏe; nông nghiệp và thực phẩm; môi trường và phát triển bền vững; công nghiệp, kỹ thuật, robotics; văn hóa, sáng tạo, xã hội và các lĩnh vực khác có tính mới, khả năng ứng dụng và tác động tích cực.

Cuộc thi được triển khai từ tháng 8 đến tháng 12/2026 qua 4 vòng Khởi nguồn - Kiến tạo - Bứt phá - Tỏa sáng.

Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 30/9. Từ ngày 1 đến 10/10, Hội đồng Giám khảo chấm sơ khảo và dự kiến chọn Top 50, gồm 25 dự án ở Bảng Ý tưởng và 25 dự án ở Bảng Dự án.

Ông Trần Phi Long, Giám đốc Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQGHN, ký biên bản hợp tác với đại diện doanh nghiệp đồng hành Sunwah Innovations.

Sau đó, các đội tham gia chuỗi workshop về tinh thần khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, quy mô thị trường, chân dung người dùng và xây dựng MVP. Từ kết quả cập nhật và phản biện, ban tổ chức dự kiến chọn Top 20 vào Bán kết. Từ giữa tháng 11/2026, các đội tiếp tục được cố vấn 1:1 về hoàn thiện MVP, mô hình kinh doanh, pitching, phản biện, tài chính, gọi vốn và demo sản phẩm.

Top 10 dự án xuất sắc nhất sẽ bước vào Chung kết - Demo Day, dự kiến tổ chức trong tuần thứ hai của tháng 12/2026. Tại đây, các đội trình bày và demo dự án trước Hội đồng Giám khảo, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường

PGS.TS Trương Ngọc Kiểm - Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, phụ trách Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐHQGHN, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết: “Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội - RND to Startup 2026 nhằm tạo một không gian thực hành đổi mới sáng tạo, nơi các ý tưởng, kết quả nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ có cơ hội tiếp cận thị trường bài bản hơn”.

Ông Kiểm kỳ vọng cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn và vinh danh các dự án xuất sắc mà quan trọng hơn là đồng hành với các nhóm từ khâu phát hiện vấn đề, kiểm chứng nhu cầu, hoàn thiện sản phẩm thử nghiệm, xây dựng mô hình kinh doanh đến kết nối nguồn lực để phát triển lâu dài.

Cuộc thi “RND to Startup” năm 2026 được đặt trong mối liên kết giữa đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao - khởi nghiệp - thị trường.

Ông Trần Phi Long, Giám đốc Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQGHN (VISI), Phó Ban tổ chức cuộc thi, cho hay “RND to Startup” 2026 được thiết kế như một hành trình phát triển dự án thay vì chỉ là nơi các đội trình bày ý tưởng. Cuộc thi vì vậy được định vị như một điểm khởi đầu cho quá trình ươm tạo, tăng tốc và phát triển, thay vì một điểm kết thúc khi cuộc thi trao giải.

Đặc biệt, vai trò của Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQGHN không chỉ dừng lại ở thời gian diễn ra cuộc thi. Những dự án có tiềm năng tiếp tục phát triển sẽ có cơ hội được đồng hành trong quá trình kiểm chứng thị trường, hoàn thiện chiến lược thương mại hóa và kết nối với mentor, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư.