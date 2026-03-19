Cuộc sống viên mãn ở tuổi 49 của 'búp bê' Thanh Thảo

Ca sĩ Thanh Thảo vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng đánh dấu tuổi 49, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám và những người bạn thân thiết.

Điều đặc biệt nhất khiến nhiều người xúc động chính là việc chồng doanh nhân Việt kiều của Thanh Thảo đã âm thầm từ Mỹ bay về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho vợ. Sự xuất hiện bất ngờ cùng cách anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo khiến nữ ca sĩ không khỏi vỡ òa trong hạnh phúc.

Thanh Thảo vẫn trẻ đẹp ở tuổi 49.

Ở độ tuổi U50, Thanh Thảo vẫn xinh đẹp, rạng rỡ. Hiện nữ ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên chồng Việt kiều và con gái tại Mỹ. Thanh Thảo thừa nhận cô hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời. Nữ ca sĩ thừa nhận cả hai vợ chồng cũng có những khác biệt bởi một người là nghệ sĩ, người kia lại chỉ thích bình lặng, kín đáo. Tuy nhiên, họ lựa chọn nhường nhịn, dung hòa để giữ được hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên tổ ấm nhỏ, khiến khán giả ngưỡng mộ. Giọng ca "Búp bê biết yêu" cũng thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để vừa bên cạnh gia đình, vừa duy trì đam mê nghệ thuật.

Hành trình của Thanh Thảo nhận được sự ủng hộ từ người bạn đời. Cô chia sẻ: “Công việc của anh chủ động nên giờ giấc thoải mái. Anh muốn tôi chỉ lo việc hát, còn mọi vấn đề khác để anh lo. Anh ấy cảm thấy chỉ có ca hát mới làm tôi thăng hoa nên ủng hộ tuyệt đối”.

Ca sĩ Thanh Thảo bên ông xã Việt kiều.

Chia sẻ tại buổi tiệc, Thanh Thảo không giấu được cảm xúc khi gọi đây là một trong những sinh nhật “đáng nhớ và trọn vẹn nhất” của mình.

Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương của gia đình, đặc biệt là món quà bất ngờ từ ông xã, cùng sự hiện diện của những đồng nghiệp thân thiết đồng hành suốt nhiều năm trong sự nghiệp.

Nói về áp lực với hào quang quá khứ, Thanh Thảo thẳng thắn cho biết cô chưa từng nặng nề điều đó. Nữ ca sĩ dễ dàng chấp nhận quy luật “tre già măng mọc” và xem những gì mình đã đạt được là đủ đầy. Với Thanh Thảo, điều quan trọng nhất hiện tại là duy trì sự yêu mến của khán giả, tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

Trong năm nay, Thanh Thảo đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc mới, hứa hẹn sẽ sớm trở lại với khán giả bằng những sản phẩm chỉn chu và giàu cảm xúc hơn.

Thanh Thảo sinh năm 1977 và là một trong những giọng ca đình đám của những năm 2000. Nữ ca sĩ còn được biết đến với biệt danh "búp bê" nhờ loạt bản hit nổi tiếng như Búp bê biết yêu, Búp bê buồn, Búp bê con trai... Ở tuổi 49, Thanh Thảo có cuộc sống yên ấm tại Mỹ cùng chồng Việt kiều và các con. Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc.