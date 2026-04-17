Cung nữ trong 'Tây du ký': Đỗ 2 trường đại học, trở thành nhà thiết kế nổi tiếng

Tây du ký 1986là bộ phim kinh điển trong lòng khán giả khắp châu Á. Đây là tác phẩm được chiếu lại nhiều nhất tại Trung Quốc, vì vậy mỗi nhân vật trong phim đều ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với khán giả. Sau nhiều năm, không chỉ dàn diễn viên chính mà cuộc đời của dàn diễn viên phụ cũng có nhiều thay đổi.

Ít ai biết, Mã Linh - mỹ nhân từng đóng vai cung nữ trong tiệc bàn đào ở thiên đình giờ lại có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Tốt nghiệp 2 trường đại học về nghệ thuật

Mã Linh sinh năm 1969 tại Bắc Kinh. Năm 1978, cô trúng tuyển vào lớp Múa dân tộc của Học viện múa Bắc Kinh, tiền thân là Trường Múa Bắc Kinh. Đây được xem là cơ sở giáo dục ươm mầm tài năng múa chất lượng cao, nghiên cứu lý thuyết múa trình độ cao và tạo ra tác phẩm chuyên nghiệp đầu tiên.

Thời điểm đang theo học tại trường múa, Mã Linh có cơ hội được tham gia một vai nhỏ trong Tây du ký. Đạo diễn Dương Khiết phải thương lượng với trường để Mã Linh cùng các bạn học của mình có thể tham gia cảnh quay. Khi ấy Mã Linh mới ở độ tuổi 16. Cô được tuyển vào đoàn phim để đóng vai một cung nữ múa trong tiệc bàn đào ở thiên đình.

Mã Linh đóng vai cung nữ tiệc bàn đào trong "Tây du ký 1986".

Dù chỉ là vai rất nhỏ, song sự xuất hiện của Mã Linh cũng giúp cho bữa tiệc bàn đào trở thành một trong những cảnh phim bất hủ của Tây du ký.

Sau khi tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh, Mã Linh tham gia Đoàn Ca múa Phương Đông với vai trò diễn viên múa. Đến năm 1985, cô tiếp tục trúng tuyển vào Học viện Thủ công và Nghệ thuật Trung ương (nay là Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa) chuyên ngành thiết kế thời trang.

Trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng

Năm 1987, Mã Linh tốt nghiệp và trở thành nhà thiết kế thời trang. Sự nghiệp của cô ngày càng khởi sắc khi từng là giám đốc và nhà thiết kế chính của buổi trình diễn thời trang Rainbow Cup. Đây là lần đầu tiên nhà thiết kế thời trang người Ý Laura Biggioni làm tổng đạo diễn buổi trình diễn thời trang tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Mã Linh trở thành nhà thiết kế nổi tiếng.

Trong sự nghiệp thiết kế thời trang, Mã Linh có loạt thành tựu, được mệnh danh là một trong những nhà thiết kế trẻ xuất sắc thế giới. Thương hiệu dưới tên cô là nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế, thiết lập loạt cửa hàng nhượng quyền ở Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân và những nơi khác.

Năm 1997, cô tham gia Gala Lễ hội thời trang mùa xuân Bắc Kinh và giành được danh hiệu "Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Trung Quốc" cùng một số giải thưởng khác cùng năm. Năm 1998, cô thiết kế và sản xuất quần áo chuyên dụng cho China Ventures, sau đó mở hàng chục cửa hàng quần áo.

Dù theo đuổi con đường thời trang song Mã Linh vẫn có đam mê mới diễn xuất. Nhiều năm qua, cô vẫn đóng nhiều vai diễn lớn nhỏ trên màn ảnh, để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Cô được khán giả đánh giá là một diễn viên đa tài của màn ảnh Hoa ngữ.

Mã Linh vẫn là một diễn viên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Về đời tư, Mã Linh từng kết hôn và có một con trai vào năm 2000. Tuy nhiên đến năm 2015, cô thông báo đã ly hôn. Từ đó đến nay, cô trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con trai.