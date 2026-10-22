Cột sống bé gái thẳng tắp trở lại sau ca mổ chưa từng có

(VTC News) -

Thấy vai con gái sinh năm 2014 ngày càng lệch, dáng đi xiêu vẹo, một gia đình ở Bắc Ninh đưa con đi khám. Kết quả X-quang cho thấy, đoạn cột sống ngực thắt lưng của bé bị vẹo tới 48 độ. Đường cong quá lớn, nguy cơ biến dạng ngày càng nặng và bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật.

Với trẻ nhỏ, phương pháp mổ truyền thống thường dùng vít và thanh kim loại cố định, kết hợp ghép xương hàn khớp. Cách này giúp cột sống thẳng lại nhưng lại trả giá bằng việc các đốt sống bị dính liền, làm trẻ mất đi sự linh hoạt và hạn chế phát triển chiều cao sau này.

Mong muốn tìm cơ hội giúp con vừa lành bệnh vừa giữ được vận động tự nhiên, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ thăm, khám cho người bệnh trước khi ra viện.

Tiếp nhận bệnh nhi, Đại tá, TS.BS Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Cột sống nhận thấy bé ở giai đoạn trưởng thành xương Sanders 5 - tức vẫn còn cơ hội tăng trưởng. Bác sĩ Hậu quyết định áp dụng kỹ thuật nắn chỉnh cột sống không ghép xương (Vertebral Body Tethering - VBT). Đây là phương pháp chưa từng thực hiện tại Việt Nam.

Thay vì bắt chết các đốt sống, ê-kíp cấy vít vào thân đốt sống ở phía lồi của đường cong rồi nối với nhau bằng sợi dây chằng nhân tạo siêu bền. Kỹ thuật này đòi hỏi phẫu thuật viên phải siết lực căng cực kỳ chính xác để chỉnh trục ngay trên bàn mổ, đồng thời phải tính toán cẩn trọng đà phát triển xương của trẻ để tránh nguy cơ nắn lệch sang hướng ngược lại.

Khi trẻ lớn lên, sợi dây đóng vai trò như “một hệ phanh” hãm bớt tốc độ phát triển ở phía lồi, tạo điều kiện cho phía lõm tiếp tục dãn ra tự nhiên. Nhờ cơ chế điều biến tăng trưởng này, cột sống sẽ tự điều chỉnh thẳng dần theo thời gian.

Góc vẹo của bệnh nhi giảm từ 48 độ xuống còn 10 độ, đạt mức nắn thẳng gần 80%.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Ngay sau mổ, góc vẹo của bệnh nhi giảm từ 48 độ xuống còn 10 độ, đạt mức nắn thẳng gần 80%.

Nhìn tấm phim X-quang và dáng đi thẳng tắp của con, anh C - bố bệnh nhi nghẹn ngào: “Từ nỗi lo sợ chứng kiến lưng con ngày càng cong vẹo, giờ nhìn thấy con đứng thẳng, gia đình tôi mừng không xiết”.

Thành công của ca mổ mở ra bước ngoặt mới cho y học trong nước. Trẻ em bị vẹo cột sống vô căn giờ đây có thêm một lựa chọn điều trị hiện đại: nắn thẳng biến dạng mà không phải đánh đổi sự linh hoạt hay sự phát triển chiều cao của cơ thể.