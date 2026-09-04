Công nghệ 4/9: Nvidia ra mắt RTX Spark AI PC

(VTC News) -

Nvidia ra mắt RTX Spark AI PC vào tháng 10

Nvidia vừa công bố sẽ hợp tác cùng Lenovo và Acer để tung ra những chiếc Windows PC đầu tiên chạy chip RTX Spark vào tháng 10 tới. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa khả năng xử lý AI trực tiếp lên laptop và desktop, giảm phụ thuộc vào dịch vụ đám mây, đồng thời cải thiện tốc độ và bảo mật cho người dùng.

Một chiếc máy tính xách tay sử dụng GPU NVIDIA RTX Spark, có chữ ký của CEO NVIDIA Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

RTX Spark kết hợp GPU Blackwell với CPU Grace, được Nvidia giới thiệu hồi tháng 6 trong khuôn khổ hợp tác với Microsoft để “tái định nghĩa PC cho kỷ nguyên AI”. Sản phẩm này cũng có sự tham gia phát triển của MediaTek, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội trong việc chạy các mô hình AI lớn ngay trên thiết bị cá nhân.

Động thái của Nvidia diễn ra trong bối cảnh các hãng công nghệ lớn như Apple cũng vừa nâng cấp dòng Mac mini và Mac Studio với chip M-series mới, cho phép chạy AI agent cục bộ. Cuộc cạnh tranh này cho thấy xu hướng AI on-device đang trở thành trọng tâm, mở ra thế hệ máy tính thông minh hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Lenovo IdeaPad Vibe: Đối thủ mới của MacBook Neo

Lenovo đã mang đến IFA 2026 mẫu IdeaPad Vibe với mức giá khởi điểm chỉ 700 USD, nhắm đến người dùng trẻ và những ai cần một chiếc laptop hiệu năng ổn định nhưng vẫn hợp túi tiền. Máy sở hữu thiết kế kim loại đầy màu sắc với các phiên bản như dreamy violet, spicy gold, zen green, chill blue… tạo sự khác biệt so với phong cách tối giản của MacBook Neo.

Lenovo IdeaPad Vibe với thiết kế đầy màu sắc tại IFA 2026, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của MacBook Neo. (Ảnh: Engadget)

Điểm mạnh của Vibe nằm ở khả năng tùy chọn cấu hình đa dạng: người dùng có thể chọn chip Qualcomm Snapdragon X hoặc AMD Ryzen AI 400, RAM từ 8GB đến 32GB và bộ nhớ tối đa 1TB. Ngoài ra, máy có hai kích thước 14 và 15 inch, hỗ trợ màn hình OLED 120Hz, webcam 5MP với Windows Hello, cùng nhiều cổng kết nối như HDMI, USB-A, USB-C, microSD - điều mà MacBook Neo còn hạn chế.

Theo trải nghiệm ban đầu, IdeaPad Vibe mang lại cảm giác chắc chắn, trọng lượng nhẹ và đặc biệt phù hợp với người dùng cần giá trị cao trong tầm giá. Tuy nhiên, phiên bản cơ bản chỉ có 8GB RAM, nên Lenovo khuyến nghị nâng cấp lên ít nhất 16GB để đảm bảo hiệu năng lâu dài. Máy sẽ mở bán từ tháng 10 với bản AMD, tháng 11 với bản Snapdragon, và bản Intel sẽ ra mắt sau đó.

Galaxy Watch Ultra 2 nhận bản cập nhật đầu tiên

Sau một tháng ra mắt, Galaxy Watch Ultra 2 cùng Galaxy Watch 9 đã chính thức nhận bản cập nhật phần mềm đầu tiên. Theo thông tin từ Verizon, bản vá này chủ yếu tập trung vào cải thiện bảo mật, tuy nhiên nhiều người dùng kỳ vọng Samsung sẽ bổ sung thêm các tinh chỉnh hiệu năng và sửa lỗi nhỏ.

Galaxy Watch Ultra 2 nhận bản cập nhật đầu tiên, hứa hẹn cải thiện bảo mật và hiệu năng. (Ảnh: Droidlife)

Bản cập nhật đi kèm các mã build mới: L715USQS1AZH4 cho Galaxy Watch Ultra 2 và L355USQS1AZH4 (44mm) / L345USQS1AZH4 (40mm) cho Galaxy Watch 9 LTE. Với phiên bản WiFi, thay đổi chủ yếu nằm ở số hiệu model. Người dùng có thể kiểm tra và tải về qua ứng dụng Galaxy Wearable trong mục Watch software update.

Động thái này cho thấy Samsung đang nhanh chóng phản hồi phản hồi từ cộng đồng, đảm bảo trải nghiệm ổn định hơn cho các thiết bị đeo mới. Đây cũng là bước khởi đầu cho chuỗi cập nhật định kỳ, giúp Galaxy Watch Ultra 2 duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc smartwatch cao cấp.