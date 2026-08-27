Công nghệ 27/8: Apple gửi thư mời ra mắt iPhone 18

(VTC News) -

Apple ấn định ngày 9/9 ra mắt iPhone mới

Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm tiếp theo vào ngày 9/9. Đây được xem là cột mốc quan trọng khi Apple dự kiến giới thiệu dòng iPhone mới cùng chiếc iPhone màn hình gập được chờ đợi từ lâu.

Mẫu iPhone 17e trưng bày tại sự kiện ở Mỹ, minh chứng cho bước tiến mới của Apple. (Ảnh: Reuters)

Các nhà phân tích nhận định iPhone gập sẽ là bước ngoặt giúp Apple cạnh tranh trực tiếp với Samsung - hãng hiện đang dẫn đầu thị trường điện thoại gập. Thiết bị mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giá bán cao hơn và mang lại biên lợi nhuận lớn hơn cho công ty, trong bối cảnh ngành smartphone toàn cầu đang suy giảm.

Ngoài ra, sự kiện này còn thể hiện chiến lược của Apple trong việc củng cố thế mạnh về phần cứng, bất chấp những khó khăn từ chuỗi cung ứng. Theo dự báo, Apple có thể xuất xưởng hơn 17 triệu iPhone gập vào năm 2027, góp phần đưa công nghệ này trở thành xu hướng phổ biến.

Google ra mắt Gemini 3.5 Transcribe

Google vừa công bố Gemini 3.5 Transcribe - mô hình AI mới chuyên xử lý giọng nói thành văn bản. Công nghệ này giúp loại bỏ những từ thừa như “ờ”, “ừ” và chỉnh sửa lỗi ngay khi người dùng nói, mang lại văn bản gọn gàng, chính xác hơn. Hiện tính năng đã xuất hiện trên Gboard Rambler của Pixel 11 và sẽ sớm mở rộng sang nhiều sản phẩm khác.

Biểu đồ so sánh độ chính xác nhận dạng giọng nói, cho thấy Gemini 1.5 Transcribe Live vượt trội với tỷ lệ lỗi thấp nhất. (Ảnh: Google)

Theo Google, Gemini 3.5 Transcribe nhanh hơn khoảng 70% so với công cụ trước đó Chirp 3, đồng thời giảm tỷ lệ lỗi xuống còn 5,5%. Điểm nổi bật là khả năng hỗ trợ tới 85 ngôn ngữ và nhận diện tối đa ba giọng nói trong cùng một đoạn ghi âm, giúp việc ghi chú, dịch vụ khách hàng hay hội nghị trực tuyến trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài người dùng phổ thông, các nhà phát triển cũng được hưởng lợi khi Gemini 3.5 Transcribe đã tích hợp vào API và AI Studio. Google cho biết tính năng này sẽ sớm có mặt trên trình duyệt Chrome, cho phép nhập văn bản bằng giọng nói ở bất kỳ ô nhập liệu nào.

LibreOffice 26.8 chính thức ra mắt

LibreOffice vừa phát hành phiên bản 26.8, bản cập nhật nửa năm với nhiều cải tiến đáng chú ý. Đây là bộ phần mềm văn phòng mã nguồn mở hàng đầu, được xem như lựa chọn thay thế miễn phí cho Microsoft Office. Phiên bản mới tập trung vào tăng tốc độ và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Màn hình LibreOffice trên Linux phiên bản mới với nhiều cải tiến. (Ảnh: Phoronix)

Một số điểm nổi bật gồm: Writer mở nhanh hơn với tài liệu lớn chứa nhiều hình ảnh, hỗ trợ so sánh tài liệu song song, Calc bổ sung lệnh xáo trộn để sắp xếp ngẫu nhiên ô dữ liệu, và Draw cho phép hoán đổi chức năng cuộn/zoom bằng chuột. Ngoài ra, Chart có hỗ trợ thử nghiệm nhập và xuất định dạng Chartex từ Microsoft Office, cùng với cải thiện khả năng tương thích XLSX.

LibreOffice 26.8 cũng mang đến tùy chỉnh màu nền riêng cho Notebookbar ở từng module, giúp giao diện trực quan hơn. Người dùng có thể tải về trực tiếp từ LibreOffice.org để trải nghiệm những nâng cấp mới này.