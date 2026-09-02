Công nghệ 2/9: Samsung nâng cấp One UI 9 cho Galaxy S26 và S25

(VTC News) -

Samsung xác nhận One UI 9 cho Galaxy S26 và S25

Samsung vừa chính thức xác nhận bản cập nhật One UI 9 sẽ được phát hành miễn phí cho hàng triệu thiết bị Galaxy, bao gồm Galaxy S26 Ultra và dòng Galaxy S25. Đây là bản nâng cấp lớn, mang đến nhiều tính năng mới vốn chỉ có trên Galaxy Z Fold 8.

Galaxy S26 Ultra - thiết bị đầu tiên trải nghiệm One UI 9 với nhiều tính năng mới từ Z Fold 8. (Ảnh: Samsung)

Người dùng Galaxy S26 hiện đã có thể trải nghiệm Beta 7, với các tính năng như Finder tích hợp Google Search, My FanCam và Now Nudge. Những cải tiến này giúp việc tìm kiếm, quay video và gợi ý thao tác thông minh trở nên tiện lợi hơn. Song song, bản stable One UI 9 cho S26 đang tiến rất gần khi nhiều bản build ổn định đã xuất hiện.

Đối với Galaxy S25, Samsung đã mở chương trình beta tại Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Ấn Độ. Ngay cả phiên bản S25 FE cũng được tham gia, cho thấy Samsung đang mở rộng phạm vi cập nhật đến cả các thiết bị tầm trung.

DLSS 5 ra mắt cùng NBA 2K27 vào ngày 3/9

NVIDIA vừa công bố DLSS 5, thế hệ mới của công nghệ tăng tốc đồ họa, sẽ chính thức phát hành ngày 3/9. Tựa game đầu tiên hỗ trợ là NBA 2K27, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sắc nét hơn cho game thủ.

Minh họa cách DLSS 5 với công nghệ AI cải thiện ánh sáng, vật liệu và chất lượng hình ảnh trong thời gian thực. (Ảnh: Nvidia)

Điểm đáng chú ý, DLSS 5 sẽ độc quyền trên dòng GPU RTX 50 series “Blackwell”, không hỗ trợ các thế hệ trước. Điều này cho thấy NVIDIA muốn thúc đẩy người dùng nâng cấp lên thế hệ card đồ họa mới để tận dụng tối đa sức mạnh AI và hiệu năng vượt trội.

DLSS 5 được kỳ vọng cải thiện tốc độ khung hình, giảm độ trễ và nâng cao chất lượng hình ảnh, đặc biệt trong các tựa game thể thao và hành động. Với NBA 2K27, người chơi sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi công nghệ này kết hợp cùng phần cứng mạnh mẽ của RTX 50 series.

Sonos ra mắt bộ đôi sản phẩm mới cùng hệ điều hành AI

Sonos vừa công bố tai nghe Ace Ultra và loa soundbar Beam Ultra, đồng thời giới thiệu hệ điều hành Sonos 27 tích hợp trí tuệ nhân tạo. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa Sonos trở thành hệ sinh thái âm thanh toàn diện cho gia đình.

Tai nghe Sonos Ace Ultra và loa Beam Ultra - nâng tầm trải nghiệm âm thanh tại gia. (Ảnh: Sonos)

Tai nghe Ace Ultra có giá 449 USD, nổi bật với công nghệ chống ồn chủ động cải tiến, pin lên tới 35 giờ và khả năng sạc nhanh. Điểm đặc biệt là kết nối Wi-Fi cho phép chuyển nhạc trực tiếp giữa hệ thống Sonos và tai nghe, mang lại trải nghiệm liền mạch.

Loa Beam Ultra được bán với giá 699 USD, hỗ trợ Dolby Atmos 7.1.2 cùng 9 driver mạnh mẽ. Công nghệ AI giúp tăng cường giọng thoại và âm bass, tạo hiệu ứng âm thanh vòm sống động. Song song, Sonos 27 tích hợp ChatGPT, cho phép người dùng điều khiển phát nhạc bằng giọng nói ở bất kỳ phòng nào.