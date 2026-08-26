Công nghệ 26/8: Apple giới thiệu M6 và M5 Ultra đột phá khả năng xử lý AI

(VTC News) -

Apple ra mắt M6 & M5 Ultra: Bước nhảy vọt về AI và hiệu năng

Apple vừa công bố hai con chip mới nhất: M6 và M5 Ultra, đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng xử lý và tính toán AI. M6 là chip 2 nanomet đầu tiên của Apple, được trang bị CPU 12 lõi, GPU 12 lõi và Dual Neural Engine 16 lõi, mang lại hiệu năng vượt trội cùng khả năng tiết kiệm điện năng.

M5 Ultra giải phóng sức mạnh vượt trội của máy tính để bàn và băng thông bộ nhớ hợp nhất khổng lồ để chinh phục những dự án đòi hỏi khắt khe nhất. (Ảnh: Apple)

M6 được thiết kế cho người dùng phổ thông, sinh viên, lập trình viên và các dự án AI nhỏ. Nó có thể xử lý nhanh hơn tới 1.2 lần so với M5 và 2.4 lần so với M1, đồng thời GPU tăng sức mạnh AI lên 30% so với M5. Bộ nhớ hợp nhất hỗ trợ tối đa 32GB với băng thông 170GB/s, giúp chạy các mô hình AI ngay trên thiết bị một cách mượt mà và bảo mật.

Trong khi đó, M5 Ultra là con chip mạnh mẽ nhất của Apple từ trước đến nay, sử dụng kiến trúc quad-die UltraFusion. Nó sở hữu CPU lên đến 36 lõi, GPU lên đến 80 lõi, cùng băng thông bộ nhớ hợp nhất 1.2TB/s - cao hơn 50% so với M3 Ultra. Với khả năng hỗ trợ tối đa 512GB bộ nhớ, M5 Ultra cho phép chạy các mô hình AI khổng lồ với hàng trăm tỷ tham số ngay trên máy tính để bàn.

Được trang bị bộ vi xử lý M6 2nm hoàn toàn mới, Mac mini mang đến trải nghiệm cực kỳ nhanh và mượt mà cho quy trình làm việc sáng tạo trong các ứng dụng như Adobe Photoshop. (Ảnh: Apple)

M5 Ultra hướng đến các chuyên gia cần xử lý khối lượng công việc cực lớn như dựng phim, phân tích khoa học, hay huấn luyện mô hình AI tiên tiến. GPU của nó mạnh hơn 4.5 lần so với M3 Ultra và hơn 6 lần so với M1 Ultra, đồng thời hỗ trợ đồ họa thế hệ mới với ray tracing và mesh shading.

M6 mang lại hiệu năng và AI cho người dùng phổ thông, còn M5 Ultra mở ra khả năng tính toán khổng lồ cho giới chuyên nghiệp, đưa Apple Silicon lên một tầm cao mới trong thế giới máy tính để bàn.

Xbox Ally X20 OLED chính thức ra mắt với giá 1.300 USD

Microsoft vừa công bố Xbox Ally X20 OLED, mẫu máy chơi game cầm tay mới với màn hình OLED sắc nét và hiệu năng mạnh mẽ. Đây là phiên bản nâng cấp từ Ally X20 thường, mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động hơn cùng độ tương phản cao, hứa hẹn thay đổi cách game thủ thưởng thức trò chơi di động.

Xbox Ally X20 OLED với màn hình sắc nét và thiết kế cao cấp. (Ảnh: Sean Hollister/The Verge)

Thiết bị được định giá 1.300 USD, nhắm đến phân khúc cao cấp với phần cứng mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều tựa game AAA. Xbox Ally X20 OLED không chỉ cải thiện chất lượng hiển thị mà còn tối ưu khả năng xử lý, giúp game thủ tận hưởng tốc độ khung hình mượt mà và thời lượng pin tốt hơn.

Sự ra mắt của Ally X20 OLED cho thấy Microsoft đang đầu tư mạnh vào thị trường thiết bị chơi game cầm tay, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Steam Deck và Nintendo Switch. Với mức giá cao, sản phẩm này hướng đến những game thủ đam mê công nghệ và mong muốn trải nghiệm chơi game di động ở chuẩn cao nhất.

ASUS ROG tung màn hình OLED 720Hz và IPS 920Hz cho game thủ

ASUS vừa chính thức giới thiệu ba mẫu màn hình ROG 24.5 inch OLED dành cho eSports, với tốc độ quét lên tới 720Hz. Mẫu nổi bật nhất là PG259QWS Ace, sử dụng công nghệ Tandem WOLED cùng cảm biến vị trí, giúp game thủ dễ dàng tái tạo góc nhìn quen thuộc khi thay đổi thiết lập thi đấu.

Màn hình ASUS ROG OLED 24.5 inch với tốc độ quét siêu cao dành cho eSports. (Ảnh: ASUS)

Ngoài ra, ASUS cũng bổ sung hai phiên bản ROG Strix OLED: XG259QDPG Ace với tấm nền QD-OLED đạt 560Hz, và XG259QDNS Ace ở mức 360Hz. Cả hai đều được trang bị lớp phủ BlackShield Film chống chói, tăng độ cứng bề mặt gấp 2.5 lần và cải thiện độ sâu màu đen lên đến 40%.

Đáng chú ý, ASUS còn đẩy giới hạn màn hình Fast IPS 27 inch lên mức 920Hz. Mẫu XG27ACNS có thể chuyển đổi giữa QHD 475Hz, Full HD 620Hz và chế độ HD đạt 920Hz, trong khi XG27UCMG hỗ trợ 4K 240Hz. Đây là bước tiến lớn, khẳng định vị thế của ASUS trong phân khúc màn hình tốc độ siêu cao cho game thủ chuyên nghiệp.