Hạ viện Mỹ thông qua thoả thuận chấm dứt đóng cửa một phần chính phủ

Dự luật khôi phục nguồn kinh phí cho các lĩnh vực như quốc phòng, y tế, lao động, giáo dục, nhà ở và nhiều cơ quan liên bang khác. Đồng thời, văn kiện này tạm thời gia hạn ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong khi các nhà lập pháp tiếp tục đàm phán về những thay đổi có thể liên quan đến chính sách thực thi luật nhập cư.

Nguồn kinh phí cho các cơ quan nói trên đã hết hạn vào cuối tuần qua do Quốc hội chưa đạt được thỏa thuận kịp thời, song tình trạng này chưa gây gián đoạn lớn đối với các dịch vụ công. Thỏa thuận trước đó đã được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng.

Một cuộc họp của Hạ viện Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, dự luật được thông qua với tỷ lệ 217 phiếu thuận và 214 phiếu chống. Có 21 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống trong khi 21 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ. Đảng Dân chủ kêu gọi bổ sung các biện pháp kiềm chế hoạt động thực thi luật nhập cư sau một số vụ việc gây tranh cãi gần đây, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa bảo thủ tìm cách thêm điều khoản siết yêu cầu bỏ phiếu nhưng không thành công.

Lần đóng cửa chính phủ gần đây nhất hồi tháng 10 kéo dài kỷ lục 43 ngày, khiến hàng trăm nghìn công chức liên bang phải nghỉ việc tạm thời và gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ ước tính 11 tỷ USD.