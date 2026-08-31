Công nghệ 31/8: Apple thử nghiệm Apple Pencil cho iPhone Ultra màn hình gập

(VTC News) -

Apple thử nghiệm Apple Pencil cho iPhone Ultra

Theo Bloomberg, Apple đã từng nội bộ thử nghiệm một phiên bản Apple Pencil dành cho iPhone Ultra màn hình gập. Chiếc bút này ngắn hơn so với bản dùng cho iPad và có thể gắn từ tính vào cạnh máy để sạc. Tuy nhiên, nhà báo Mark Gurman cho rằng khả năng sản phẩm này được tung ra thị trường là rất thấp.

Apple Pencil Pro gắn từ tính trên cạnh iPad, minh họa cho ý tưởng thử nghiệm bút cảm ứng dành cho iPhone Ultra màn hình gập. (Ảnh: MacRumor)

Sự kiện ngày 9/9 được kỳ vọng sẽ là nơi Apple chính thức công bố iPhone Ultra màn hình gập. Đây là bước đi quan trọng, đưa Apple vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Samsung và các hãng Android vốn đã có nhiều mẫu smartphone gập.

Dù chưa chắc ra mắt, việc thử nghiệm Apple Pencil cho iPhone Ultra cho thấy Apple đang cân nhắc mở rộng trải nghiệm sáng tạo và ghi chú trên iPhone. Điều này có thể mở đường cho các phụ kiện mới trong tương lai, kết hợp giữa tính di động của iPhone và sự tiện lợi của bút cảm ứng.

DLSS 5 rò rỉ trên RTX 30: Hiệu năng sụp đổ

DLSS 5 vừa bị rò rỉ thông qua bản dựng NBA 2K27 và nhanh chóng được cộng đồng mod đưa lên các GPU RTX 30-series “Ampere”. Tuy nhiên, kết quả lại gây thất vọng: hiệu năng giảm mạnh, thậm chí xuống dưới 1 FPS ở một số trò chơi.

DLSS 5 thử nghiệm trên RTX 30-series cho thấy hiệu năng giảm mạnh. (Ảnh: RenoDX Discord)

Người dùng RTX 3070 laptop ghi nhận độ trễ render tăng từ 29 ms lên hơn 3.300 ms khi bật Neural Rendering. Trên RTX 3080, tốc độ khung hình từ 130 FPS tụt xuống chỉ còn 4 FPS trong Deep Rock Galactic. Các mẫu RTX 3050 và 3060 Ti cũng chỉ đạt gần 1 FPS ở Control và Kingdom Come: Deliverance II.

Nguyên nhân chính là kiến trúc Ampere thiếu hỗ trợ FP8 - yếu tố mà DLSS 5 dựa vào. Chính thức, công nghệ này chỉ dành cho RTX 50-series “Blackwell”. Việc mod thử nghiệm cho thấy tiềm năng, nhưng cũng khẳng định rằng DLSS 5 không phù hợp với thế hệ Ampere.

PlayStation cân nhắc hoãn kế hoạch chỉ phát hành bản số

Theo TechPowerUp, Sony đang xem xét trì hoãn việc chuyển đổi hoàn toàn sang hệ máy chỉ hỗ trợ bản số sau khi xuất hiện tin đồn rằng Xbox Helix sẽ có phiên bản “100% vật lý”. Trước đó, PlayStation dự kiến kết thúc sản xuất đĩa vào cuối năm 2028, nhưng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng đã khiến hãng phải cân nhắc lại.

Đối thủ XBox gây áp lực khiến PlayStation cân nhắc hoãn kế hoạch chỉ phát hành bản số. (Ảnh: SONY)

Xbox đang bàn về việc giữ lại ổ đĩa cho Helix, mở ra khả năng tiếp tục duy trì cả bản số và bản vật lý như Series X|S hiện nay. Điều này tạo áp lực lớn lên Sony, vốn đã công bố kế hoạch loại bỏ đĩa quá sớm.

Nếu tin đồn đúng, PlayStation có thể lùi thời hạn thêm 1-2 năm để tránh mất lợi thế cạnh tranh. Dù còn ít nhất hai năm nữa mới đến ngày ra mắt chính thức của Helix, động thái này cho thấy thị trường console vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn bản vật lý.