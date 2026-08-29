Công nghệ 29/8: Điện thoại đầu tiên có ba camera 200MP

(VTC News) -

OPPO Find X10 Pro Max có ba camera 200MP

Một nguồn tin rò rỉ uy tín cho biết OPPO Find X10 Pro Max sẽ trở thành chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu ba camera 200MP. Bộ ba này gồm camera chính 200MP HPC, camera telephoto 200MP và camera góc siêu rộng 200MP.

Điện thoại OPPO được kỳ vọng sẽ có ba camera 200MP. (Ảnh: Androidauthority)

Điều đặc biệt nằm ở camera góc siêu rộng 200MP - một tính năng chưa từng xuất hiện trước đây. Với độ phân giải cao, người dùng có thể crop ảnh góc rộng, đồng thời tận dụng công nghệ gộp điểm ảnh 16-in-1 để chụp ảnh sáng và rõ hơn. Đây cũng hứa hẹn mang lại lợi thế cho quay video, đặc biệt là các chế độ chống rung siêu ổn định.

Ngoài ra, cảm biến ISOCELL HPC của Samsung được tích hợp cho camera chính, giúp cải thiện dải động và giảm nhiễu. Tuy chưa có thông tin chi tiết về ống kính telephoto, nhưng sự kết hợp ba camera 200MP chắc chắn sẽ mở ra nhiều khả năng mới trong nhiếp ảnh di động.

Theo leaker Digital Chat Station, thiết bị có thể được ra mắt vào tháng 9 hoặc tháng 10, cùng với dòng Find X10. Đây sẽ là bước tiến tiếp theo sau thành công của OPPO Find X9 Ultra với hai camera 200MP trước đó.

iPhone 17 Pro phiên bản Geiger của Caviar

Caviar vừa giới thiệu phiên bản tùy chỉnh cực kỳ độc đáo của iPhone 17 Pro, tích hợp hẳn một máy đo bức xạ Geiger-Müller ngay trên mặt lưng. Thiết bị này sử dụng mô-đun SIG-RM1208, có thể đo mức độ bức xạ gamma trong môi trường xung quanh và phát cảnh báo khi vượt ngưỡng. Đây không phải ứng dụng phần mềm mà là phần cứng thực sự, biến chiếc iPhone thành công cụ kiểm tra phóng xạ di động.

iPhone 17 Pro Geiger với vỏ titan và máy đo bức xạ tích hợp. (Ảnh: Gizmochina)

Ngoài tính năng đặc biệt, Caviar còn thay thế mặt lưng kính của Apple bằng vỏ titan hạng nặng, kèm các chi tiết như ốc vít lộ ra, biểu tượng cảnh báo phóng xạ và một đường đỏ chạy dọc thân máy. Trên mô-đun Geiger còn có mặt đồng hồ analog với bộ máy quartz Thụy Sĩ Ronda 763, vừa đo bức xạ vừa hiển thị giờ. Thiết kế này khiến máy dày và nặng hơn nhiều so với iPhone tiêu chuẩn.

Sản phẩm chỉ được sản xuất giới hạn 7 chiếc, mỗi máy có số seri khắc riêng và giấy chứng nhận. Giá khởi điểm là 13.130 USD cho bản iPhone 17 Pro 256GB, cao hơn nếu chọn bản Pro Max hoặc dung lượng lớn hơn. Đây là minh chứng cho phong cách xa xỉ và khác biệt mà Caviar thường mang đến cho các thiết bị Apple.

Tai nghe Plaud One với hộp sạc eSIM cho AI

Plaud vừa ra mắt Plaud One, mẫu tai nghe mới với điểm nhấn là hộp sạc tích hợp eSIM, cho phép người dùng giao tiếp trực tiếp với các tác nhân AI mà không cần điện thoại hay máy tính. Đây là bước tiến khác biệt so với các đối thủ như Anker hay Viaim vốn chỉ dừng lại ở khả năng ghi âm và ghi chú.

Plaud One - tai nghe với hộp sạc eSIM, mở ra cách giao tiếp mới với AI. (Ảnh: Plaud)

Tai nghe Plaud One có thiết kế tối giản giống AirPods, hỗ trợ chống ồn chủ động và driver 12mm. Hộp sạc có thể ghi âm giọng nói trong phạm vi 5 mét, trong khi tai nghe ghi được 6 giờ họp trực tiếp hoặc 3 giờ gọi điện. Kết hợp cùng hộp, tổng thời lượng ghi âm đạt tới 25 giờ. Người dùng còn được tặng 300 phút chuyển giọng nói thành văn bản miễn phí mỗi tháng, sau đó có thể mua thêm gói dịch vụ.

Điểm mạnh của Plaud nằm ở phần mềm: sau khi ghi âm, AI có thể kết nối với Gmail, Google Calendar, Notion hay Slack để viết email, tạo tài liệu hoặc thuyết trình. Sản phẩm hiện cho đặt trước với giá 249 USD và sẽ giao hàng trong cuối năm nay.