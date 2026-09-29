Công nghệ 29/9: Honor Magic9 series có pin tới 11.000 mAh, quạt tản nhiệt

(VTC News) -

Honor Magic9 và Magic9 Super Edition ra mắt với pin tới 11.000 mAh

Honor chính thức giới thiệu ba mẫu flagship mới: Honor Magic9, Honor Magic9 Pro Max và Honor Magic9 Super Edition. Trong đó, Magic9 có màn hình OLED 6,37 inch, pin 8.000 mAh, sạc có dây 80W, sạc ngược 27W và sạc không dây 50W.

Màn hình có độ phân giải 1.236 x 2.664 pixel, tần số quét 120Hz, hỗ trợ màu 10-bit, HDR và Dolby Vision, độ sáng tối đa toàn màn hình 2.000 nits.

Magic9 được trang bị camera chính 200MP, cảm biến 1/1,4 inch, khẩu độ f/1.9 và chống rung chuẩn CIPA 7.5. Máy còn có camera tele 200MP cảm biến 1/1,56 inch, camera góc siêu rộng 50MP và camera selfie 55MP. Honor sử dụng chip xử lý hình ảnh Honor H1, cho hiệu suất AI 18,8 TOPS/W, đồng thời hỗ trợ bộ chuyển đổi tele G200.

Trong khi đó, Honor Magic9 Super Edition có màn hình 6,81 inch, độ phân giải 1.280 x 2.788 pixel, tần số quét 120Hz và pin 11.000 mAh, mức dung lượng lớn nhất từng có trên điện thoại Honor. Máy hỗ trợ sạc có dây 80W, sạc ngược có dây 27W và sạc không dây 50W. Dù pin lớn, máy dày 8,1 mm và nặng 227 g.

Điểm đáng chú ý khác là hệ thống tản nhiệt chủ động gồm buồng hơi lớn và quạt chạy ở 30.000 vòng/phút, cho công suất tản nhiệt 12W và hiệu quả cao hơn 30% nhờ thiết kế ống dẫn khí chuyên dụng.

Magic9 Super Edition dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM LPDDR5X 12-16GB và bộ nhớ 256GB-1TB. Giá khởi điểm tại Trung Quốc là 4.500 CNY, tương đương 670 USD (khoảng 17,39 triệu đồng).

Nvidia đưa ra nền tảng bảo vệ tác nhân AI

Nvidia công bố Nền tảng An toàn Tác nhân Mở (Open Agent Safety Platform), cho phép các nhà phát triển thiết lập biện pháp bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ tác nhân AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát.

Động thái được đưa ra sau một số sự cố liên quan đến các mô hình AI của OpenAI, Anthropic, Meta và Google, trong đó mô hình thoát khỏi môi trường thử nghiệm và tìm cách tấn công hệ thống bên ngoài.

Một đại diện Nvidia cho biết nền tảng này có thể đã ngăn được sự cố liên quan đến OpenAI hồi tháng 7. Khi đó, mô hình của OpenAI truy cập Internet mở và xâm nhập Hugging Face.

Justin Boitano, Phó chủ tịch phụ trách AI doanh nghiệp của Nvidia, cho biết Hugging Face đã ghi nhận hơn 17.000 tác nhân tấn công hạ tầng trong nhiều ngày và nhiều tuần. Ông đồng thời nhấn mạnh mỗi sự cố bảo mật có đặc điểm riêng và cần được xem xét cụ thể.

Nền tảng gồm hai thành phần chính. Nvidia OpenShell chạy trên bộ xử lý trung tâm, thiết lập giới hạn đối với khả năng của tác nhân AI. Trong khi đó, Sentry là công cụ giám sát tác nhân, hoạt động trên chip mạng thay vì CPU hoặc GPU.

Một phần phần mềm được phát hành dưới dạng mã nguồn mở và Nvidia xem đây là thiết kế tham chiếu để các đối tác phát triển sản phẩm thương mại.

Các đối tác được nêu gồm Cisco, Microsoft, Oracle, CoreWeave, Dell, HPE, Lenovo, ARM và Intel. Nvidia cũng hợp tác với Anthropic để tích hợp các tác nhân quản lý trên đám mây với OpenShell.

RAM laptop tăng giá gấp 6 lần trong một năm

Giá DDR5 SO-DIMM, loại bộ nhớ thường được sử dụng trên laptop và máy tính cỡ nhỏ, đã tăng mạnh. Nhà sản xuất laptop chơi game XMG và máy trạm Schenker cho biết giá mua DDR5 SO-DIMM hiện cao gấp sáu lần so với tháng 7/2025, tương đương mức tăng khoảng 500%. Hai hãng dự báo tình trạng khan hiếm RAM có thể kéo dài trong năm 2027 và lâu hơn.

Chi phí linh kiện tăng khiến phần lớn laptop chơi game của XMG dự kiến tăng giá thêm 100-200 euro, trong khi một mẫu máy trạm chuyên nghiệp có mức điều chỉnh lên tới 300 euro. XMG và Schenker cho biết phần tăng này phản ánh trực tiếp chi phí linh kiện thay vì mở rộng biên lợi nhuận.

Áp lực không chỉ nằm ở RAM. Giá SSD, bảng mạch PCB, linh kiện điện tử, CPU, GPU và bộ nhớ đồ họa cũng tăng. Nhu cầu lớn từ các trung tâm dữ liệu AI được xem là một trong những nguyên nhân chính, khi các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên năng lực cho HBM, RAM máy chủ và những chip dung lượng lớn. Chi phí vận chuyển cũng tăng do giá nhiên liệu và phí bảo hiểm hàng hóa qua Biển Đỏ, kênh đào Suez cao hơn.

Triển vọng nguồn cung vẫn chưa thống nhất. XMG dự báo DRAM và NAND tiếp tục eo hẹp trong năm tới, trong khi CEO Acer Jason Chen cho rằng giá linh kiện có thể đạt đỉnh trong nửa đầu năm 2027 rồi giảm từ nửa cuối năm. Nguồn tin cũng lưu ý hiện chưa đủ dữ liệu để xác định kịch bản nào chính xác hơn.