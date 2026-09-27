VietnamOn: Tự chủ công nghệ chiến lược phát sóng ngày 27/9

(VTC News) -

Talkshow VietnamOn với chủ đề “Tự chủ công nghệ chiến lược - Đưa khoa học ứng dụng bứt phá trong kỷ nguyên số” với khách mời là PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh, Hiệu trưởng trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội, lên sóng trên Báo Điện tử VTC News và các nền tảng số vào 21h30 ngày 27/9.

PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởng trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội - trao đổi trong chương trình VietnamOn.

Chương trình sẽ mang tới những phân tích chuyên sâu của PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh về cách Việt Nam tiếp cận các công nghệ lõi như 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo (AI) hay giao thông thông minh,… cũng như các cơ chế thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kinh nghiệm thực tiễn từ mô hình hệ sinh thái doanh nghiệp BK Holdings tại Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ là một ví dụ sinh động cho vấn đề này.

Bên cạnh những góc nhìn vĩ mô, talkshow còn là nơi PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh gửi gắm thông điệp, truyền lửa đến thế hệ Gen Z - những người sẽ trực tiếp nắm giữ chìa khóa công nghệ của tương lai, cũng như thảo luận về cơ chế thu hút và bảo vệ nhân tài khoa học quốc tế về nước cống hiến.

Kính mời quý độc giả đón xem số đầu tiên của Talkshow VietnamOn trên Báo Điện tử VTC News và các nền tảng số.