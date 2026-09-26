Vingroup và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam hợp tác phát triển công nghệ mũi nhọn

(VTC News) -

Tập đoàn Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ… Hợp tác hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần củng cố nền tảng tự chủ quốc gia.

Đại diện hai bên chứng kiến Lễ ký kết.

Theo thỏa thuận hợp tác, Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hướng tới làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Các lĩnh vực ưu tiên gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn, công nghệ số, quang điện tử, robot và tự động hóa, khoa học vật liệu và công nghệ môi trường, công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không, khoa học sức khỏe và công nghệ sinh học.

GS. TS. Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng lãnh đạo Viện Hàn lâm tham khảo mô hình đại học tinh hoa tại VinUni và hướng hợp tác tương lai.

Vingroup và VAST sẽ cùng thành lập các nhóm nghiên cứu chung giữa các viện, trung tâm thuộc VAST và các đơn vị thành viên Vingroup. Các nhóm tập trung triển khai những đề tài, dự án có tiềm năng tạo ra kết quả ứng dụng, đồng thời phối hợp tham gia giải các bài toán về khoa học công nghệ cấp quốc gia và quốc tế.

Hai bên cũng thống nhất chia sẻ, khai thác chung ngân hàng học thuật, hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Việc kết nối nguồn lực được kỳ vọng giúp tăng hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ, hạn chế trùng lặp và tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu tiếp cận tốt hơn với những bài toán đặt ra từ thực tế.

Bên cạnh nghiên cứu, Vingroup và VAST sẽ phối hợp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ theo mô hình đồng hướng dẫn hoặc hướng dẫn liên kết; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị thành viên của Vingroup và các đơn vị thuộc VAST cũng ký kết những thỏa thuận hợp tác chuyên sâu.

TS. Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, kêu gọi nhanh chóng triển khai các hoạt động hợp tác tạo ra kết quả thực tế.

VinUni và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở các lĩnh vực về năng lượng tái tạo, thành phố thông minh, AI, an ninh mạng, vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh, y dược và y tế cá thể.

Hai bên đồng thời phối hợp đào tạo, trao đổi sinh viên và giảng viên, xây dựng chương trình đào tạo, công nhận tín chỉ, đồng hướng dẫn học viên sau đại học; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái Trường - Viện - Doanh nghiệp.

VinUni và Viện Khoa học Vật liệu (IMS) sẽ tập trung vào các nhóm nghiên cứu chung về vật liệu và năng lượng tiên tiến, vật liệu nano, composite, vật liệu thông minh và vật liệu chức năng; công nghệ chế biến đất hiếm và kim loại chiến lược; vật liệu lưu trữ năng lượng và vật liệu thân thiện môi trường.

Các Lãnh đạo và đại diện Viện Hàn lâm, Vingroup cùng các đơn vị thành viên chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu hợp tác chính thức tại khuôn viên Trường Đại học VinUni.

Các hướng ứng dụng bao gồm pin, ắc quy và hệ thống lưu trữ năng lượng tích hợp (BESS), năng lượng sạch và hydrogen xanh, quang điện tử, y sinh, cũng như vật liệu nhẹ, bền phục vụ hàng không và giao thông vận tải.

VinUni và Viện Sinh học (IB) sẽ hợp tác nghiên cứu trong khoa học sức khỏe và công nghệ y sinh, tập trung vào thiết bị y tế, vật liệu y sinh, kỹ thuật mô, công nghệ gen, y học chính xác và dược phẩm. Các kết quả nghiên cứu hướng tới những ứng dụng như thiết bị chẩn đoán và điều trị có chi phí hợp lý, y tế từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực vũ trụ, VinSpace và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) sẽ hợp tác phát triển vệ tinh, chùm vệ tinh và hệ thống quan sát Trái đất, từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm đến vận hành.

Hai bên cũng phối hợp nghiên cứu, làm chủ các cấu phần và công nghệ vũ trụ có khả năng phát triển tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đồng phát triển, công nghiệp hóa các sản phẩm công nghệ vũ trụ, đào tạo nguồn nhân lực và đưa kết quả nghiên cứu, thử nghiệm thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

Phát biểu tại lễ ký kết TS. Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni cho biết: “Việc hợp tác với VAST mở rộng không gian kết nối giữa tiềm lực khoa học của các viện nghiên cứu với những bài toán công nghệ đặt ra từ thực tiễn.

Chúng tôi kỳ vọng thông qua các nhóm nghiên cứu chung, Vingroup, VinUni, VinSpace và các đơn vị thuộc VAST có thể cùng tạo ra những kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng, từng bước làm chủ các công nghệ quan trọng, đồng thời hình thành đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ có năng lực nghiên cứu và khả năng đưa tri thức vào thực tiễn.”

GS.TS Trần Hồng Thái - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch VAST - chia sẻ: “Việc hợp tác giữa hai bên sẽ tăng cường liên kết giữa nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước đưa hoạt động khoa học và công nghệ từ việc tạo ra kết quả nghiên cứu đến hình thành sản phẩm, chuyển giao, thương mại hóa và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Các lĩnh vực hợp tác được thống nhất hôm nay sẽ là bước khởi đầu để hai bên hình thành các nhóm nghiên cứu chung, chia sẻ nguồn lực và cùng giải quyết những bài toán công nghệ cụ thể. Khi mỗi bên phát huy tối đa thế mạnh với tinh thần quyết tâm cao, khoa học và công nghệ sẽ là cốt lõi của quá trình hợp tác, từ đó tạo ra những kết quả nghiên cứu có giá trị và đóng góp thiết thực cho xã hội.”

Các cam kết chia sẻ nguồn lực giữa Vingroup và VAST sẽ hình thành một chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học - trường đại học - doanh nghiệp, rút ngắn hành trình từ tri thức đến công nghệ và từ công nghệ đến sản phẩm.

Trên nền tảng đó, hai bên sẽ từng bước làm chủ các công nghệ quan trọng và góp phần củng cố năng lực tự chủ công nghệ, tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và nâng cao vị thế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược trên toàn cầu.