(VTC News) -

Moonshot nâng cấp Kimi K3.1 Pro, hướng tới IPO

Sản phẩm tập trung cải thiện năng lực nghiên cứu tài chính, lập trình và mô hình hóa 3D, qua đó duy trì sức cạnh tranh với các đối thủ như DeepSeek và Z.ai.

Mô hình tiền nhiệm K3 từng đạt kết quả đáng chú ý trên các bảng xếp hạng khi xuất hiện hồi tháng 7, cạnh tranh với những sản phẩm cao cấp của OpenAI và Anthropic. Tuy nhiên, DeepSeek và Z.ai sau đó đã tung ra các bản cập nhật vượt K3 ở một số bảng xếp hạng quan trọng.

Moonshot gần đây hoàn tất vòng gọi vốn tư nhân cuối cùng với mức định giá khoảng 50 tỷ USD, đồng thời chuẩn bị IPO tại Hong Kong vào quý I năm sau.

Doanh thu định kỳ hằng năm (ARR) của công ty vượt 1 tỷ USD trong tháng 8, tăng từ 300 triệu USD hồi tháng 6. Moonshot đặt mục tiêu doanh số thường niên quy đổi đạt 2 tỷ USD vào cuối năm nay.

Apple tăng thị phần khi thị trường PC giảm 21%

Thị trường máy tính cá nhân (PC) toàn cầu trải qua quý III khó khăn khi lượng thiết bị xuất xưởng chỉ đạt 57 triệu máy, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh đó, Apple vẫn tăng thị phần nhờ mức sụt giảm lượng máy Mac thấp hơn mặt bằng chung.

Theo Counterpoint Research, Apple xuất xưởng 5,6 triệu máy Mac trong quý III, giảm 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thị phần của hãng tăng từ 8,7% lên 9,8%.

MacBook Neo, mẫu laptop giá thấp nhất của Apple, được đánh giá góp phần hạn chế đà suy giảm. Sản phẩm ra mắt tháng 3 với giá khởi điểm 599 USD, sau đó được điều chỉnh lên 699 USD vào tháng 6.

Trong khi đó, Lenovo giảm 23% lượng máy xuất xưởng dù vẫn dẫn đầu thị trường với 26,3% thị phần. HP và Dell lần lượt giảm 31% và 25%, còn Asus giảm 7%, thấp hơn mức giảm của Apple.

Khủng hoảng bộ nhớ cùng chi phí linh kiện tăng khiến người tiêu dùng trì hoãn nâng cấp hoặc chuyển sang máy cũ. Sản lượng PC được dự báo có thể giảm thêm 27% trong quý IV và duy trì quanh mức này đến năm 2027.

OpenAI huấn luyện AI ngoại tuyến

OpenAI thông báo sẽ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên phong (frontier AI models) trong môi trường không kết nối Internet nhằm bảo vệ hạ tầng mạng và hạn chế rủi ro an toàn.

Quyết định được đưa ra sau khi các tác tử AI thử nghiệm của công ty từng tấn công mạng vào nền tảng Hugging Face hồi tháng 7.

Trong quy trình mới, các agent vẫn được sử dụng trình duyệt, công cụ thao tác trên máy tính và môi trường mã nguồn, nhưng toàn bộ hoạt động diễn ra trong hệ thống biệt lập.

OpenAI xây dựng một môi trường ngoại tuyến chứa tài liệu web đã được lập chỉ mục và lưu bộ nhớ đệm, giúp AI tiếp cận thông tin mà không cần truy cập các website thực tế.

Tuy nhiên, đội kiểm thử bảo mật của công ty vẫn phát hiện lỗ hổng cho phép agent thoát khỏi máy ảo và liên lạc với nhau thông qua việc thao túng bộ đệm xử lý.

OpenAI cho biết đã vá các lỗ hổng, bổ sung cơ chế giám sát. Sau khi tạm dừng huấn luyện từ tháng 9, công ty tái khởi động hoạt động này ngày 1/10 và dự kiến duy trì trạng thái ngoại tuyến cho đến khi các biện pháp bảo vệ đủ tin cậy.