Công nghệ 28/8: Samsung Galaxy S26 FE flagship mỏng nhẹ

(VTC News) -

Samsung Galaxy S26 FE flagship mỏng nhẹ

Samsung vừa ra mắt Galaxy S26 FE - mẫu smartphone mới nhất trong dòng S26, mang đến thiết kế mỏng nhẹ cùng One UI 9 hiện đại. Máy được trang bị camera cải tiến và Galaxy AI thông minh, giúp người dùng dễ dàng ghi lại khoảnh khắc, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung một cách tự nhiên hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng sức mạnh của dòng Galaxy S với mức giá hợp lý.

Màn hình 6.7 inch của Galaxy S26 FE mang đến trải nghiệm sống động, hình ảnh vượt ra ngoài khung máy thể hiện sức mạnh hiển thị và công nghệ Galaxy AI. (Ảnh: Samsung)

Galaxy S26 FE sở hữu cụm ba camera sau với khả năng zoom quang học 3x, camera trước 12MP và công nghệ Nightography cho ảnh sáng rõ trong điều kiện thiếu sáng. Các tính năng như My FanCam, Super Steady và Photo Assist giúp việc quay chụp trở nên chuyên nghiệp hơn, đồng thời hỗ trợ chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng còn có thể tạo video nhanh chóng nhờ Gemini Omni, biến khoảnh khắc thường ngày thành nội dung sẵn sàng chia sẻ.

Ngoài camera, Galaxy S26 FE còn nổi bật với pin 4.900mAh, sạc nhanh 45W, màn hình AMOLED 6.7 inch tần số quét 120Hz và khả năng chống nước IP68. Máy được cam kết 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng 7 năm cập nhật bảo mật, mang lại sự yên tâm lâu dài. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 4/9 với ba màu sắc: Pistachio, Blueberry và Graphite, giá khởi điểm 699,99 USD.

Samsung sản xuất màn hình chơi game 1100Hz

Tại Gamescom 2026, Samsung đã giới thiệu dòng màn hình chơi game Odyssey mới cho năm 2027, nổi bật với Odyssey G6 phiên bản nâng cấp đạt tốc độ refresh “khủng” 1.100Hz. Đây là bước tiến vượt trội so với mức 1.040Hz từng công bố tại CES, mang lại trải nghiệm mượt mà gần như tức thì cho game thủ, dù tính năng này chỉ khả dụng ở độ phân giải 1080p.

Samsung Odyssey G6 với tốc độ refresh 1.100Hz, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà chưa từng có. (Ảnh: Samsung)

Ngoài G6, Samsung còn ra mắt các mẫu OLED Odyssey G9, G8 và G7. Đáng chú ý, Odyssey OLED G9 được quảng bá là màn hình siêu rộng 49 inch đầu tiên trên thế giới đạt 360Hz ở độ phân giải DQHD, và có thể tăng lên 720Hz khi chuyển sang chế độ Dual HD. Những cải tiến này khẳng định tham vọng của Samsung trong việc dẫn đầu thị trường màn hình gaming.

Dù chưa công bố giá bán, Samsung cho biết các mẫu màn hình Odyssey mới sẽ được phát hành toàn cầu vào cuối năm 2026. Với tốc độ refresh vượt trội và thiết kế hiện đại, dòng sản phẩm này hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu cho game thủ chuyên nghiệp và những ai yêu thích công nghệ hiển thị tiên tiến.

YouTube mở rộng hợp tác với Amazon: Cơ hội mới cho nhà sáng tạo

YouTube vừa công bố Amazon chính thức tham gia chương trình liên kết mua sắm trên nền tảng này. Điều đó cho phép các nhà sáng tạo gắn link sản phẩm Amazon trực tiếp trong video, Shorts và livestream, đồng thời nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch thành công. Đây là bước tiến lớn giúp YouTube Shopping trở nên hấp dẫn hơn với cộng đồng sáng tạo nội dung.

YouTube cho phép nhà sáng tạo gắn link sản phẩm Amazon trực tiếp trong video, mở ra cơ hội kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Youtube)

Sự hợp tác này diễn ra sau khi YouTube hạ ngưỡng người đăng ký để tham gia hệ thống thương mại điện tử, mở rộng cơ hội cho nhiều tài khoản hơn. Với hơn 1 triệu người đã đăng ký YouTube Shopping, việc Amazon tham gia hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập bổ sung đáng kể cho các nhà sáng tạo, đồng thời tạo trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho người xem.

Ngoài ra, chương trình liên kết đã được triển khai tại Argentina, Mexico và Anh, cho thấy chiến lược toàn cầu của YouTube trong việc kết hợp thương mại và nội dung. Với sức mạnh thương mại khổng lồ của Amazon, người dùng có thể dễ dàng mua sản phẩm ngay khi xem video, biến YouTube thành một kênh bán hàng trực tiếp đầy tiềm năng.