Chủ tịch Hà Nội: Tái thiết đô thị để cải thiện hạ tầng, điều kiện sống người dân

(VTC News) -

Chiều 28/8, phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, tái thiết đô thị không đơn thuần là xây dựng lại, mục tiêu phải là thông qua quá trình tái thiết để cải thiện thực chất hạ tầng và điều kiện sống của người dân.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, 11 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật đều là các công trình đầu tư công, tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực đang được thành phố và người dân đặc biệt quan tâm là giao thông và thoát nước đô thị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Việc thông xe kỹ thuật đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có ý nghĩa trong việc hoàn thiện thêm một đoạn quan trọng của tuyến Vành đai 1. Đây là khu vực đô thị trung tâm, mật độ dân cư và giao thông cao, trong khi khả năng mở rộng hạ tầng rất hạn chế. Việc hoàn thành công trình sẽ góp phần tăng năng lực kết nối, cải thiện điều kiện giao thông trong khu vực nội đô và phát huy hiệu quả của các đoạn tuyến đã được đầu tư.

Cùng với giao thông, 10 công trình cấp, thoát nước với tổng mức đầu tư trên 6,1 nghìn tỷ đồng tập trung giải quyết một vấn đề thành phố đang phải xử lý quyết liệt là úng ngập và môi trường nước.

Điểm đáng chú ý là các công trình này không chỉ là những dự án riêng lẻ, mà bao gồm các hồ điều hòa, kênh, cống, trạm bơm và tuyến thoát nước có sự kết nối trong từng lưu vực. Việc đồng thời đưa nhiều hạng mục vào khai thác sẽ bổ sung năng lực điều tiết và tiêu thoát nước cho hệ thống, nhất là tại những khu vực đang chịu áp lực lớn khi xảy ra mưa lớn; đồng thời góp phần cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị.

“11 công trình được hoàn thành lần này đều hướng vào những nhu cầu rất cụ thể của đô thị: giao thông thuận lợi hơn, khả năng tiêu thoát nước tốt hơn, từng bước giảm những bất cập của hệ thống hạ tầng hiện hữu”, Chủ tịch Hà Nội khẳng định.

Lãnh đạo thành phố và đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công, khánh thành.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết thêm, nếu 11 công trình hoàn thành tập trung nhiều hơn vào những vấn đề hạ tầng hiện hữu, thì 6 dự án khởi công mới, với tổng mức đầu tư khoảng 383,6 nghìn tỷ đồng, hướng tới việc chuẩn bị những điều kiện phát triển dài hạn hơn cho Hà Nội.

Có thể nhìn 6 dự án này trên ba hướng chính: hoàn thiện mạng lưới giao thông; chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu; và phát triển những không gian đô thị mới.

Trước hết, là hoàn thiện cấu trúc giao thông của thành phố.

Dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ bổ sung một tuyến kết nối theo hướng vành đai tại khu vực phía Nam, Tây Nam; kết nối với các trục giao thông lớn và các công trình giao thông quan trọng đang được triển khai.

Cùng với đường bộ, việc triển khai hai dự án đường sắt quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước tổ chức lại mạng lưới đường sắt đi qua địa bàn Hà Nội.

Một dự án thực hiện cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, gắn với xây dựng ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia; dự án còn lại là tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn.

Việc triển khai các dự án này sẽ từng bước tạo điều kiện để mạng lưới đường sắt quốc gia qua Hà Nội được tổ chức hợp lý hơn, tăng khả năng kết nối với đầu mối Ngọc Hồi và phù hợp hơn với quá trình phát triển không gian đô thị của Thủ đô.

Đây là những dự án lớn, kỹ thuật phức tạp và liên quan đến nhiều cơ quan. Do đó, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương ngay từ công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm sự đồng bộ giữa các dự án đường sắt với mạng lưới giao thông và quy hoạch phát triển đô thị của Hà Nội.

Ông Thắng cho biết thêm, hướng thứ hai là chỉnh trang và tái thiết đô thị hiện hữu.

Đối với Hồ Tây, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố xác định đây là một không gian có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa của Thủ đô. Vì vậy, việc đầu tư khu vực Hồ Tây phải được tiếp cận trên tổng thể, không đơn thuần là chỉnh trang một tuyến đường hay xây dựng thêm một số công trình.

Mục tiêu cần hướng tới là nâng cao chất lượng không gian ven hồ, cải thiện hạ tầng và không gian công cộng, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy tốt hơn những giá trị riêng có của Hồ Tây để người dân và du khách có thể tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng tốt hơn.

Dự án dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Đối với Vĩnh Hưng, theo ông Vũ Đại Thắng, vấn đề đặt ra có tính chất khác. Đây là dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một khu vực đô thị hiện hữu, với tổng mức đầu tư khoảng 198,2 nghìn tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, quá trình đô thị hóa của Hà Nội chủ yếu gắn với việc mở rộng và hình thành các khu vực phát triển mới. Nhưng khi đô thị ngày càng lớn, thành phố đồng thời phải giải quyết một yêu cầu khó hơn: cải tạo, tái thiết những khu vực hiện hữu mà hệ thống hạ tầng, không gian đô thị và điều kiện sống cần được nâng cấp.

“Tái thiết đô thị không đơn thuần là xây dựng lại. Mục tiêu phải là thông qua quá trình tái thiết để cải thiện thực chất hạ tầng và điều kiện sống của người dân; tổ chức lại không gian đô thị hợp lý hơn; bổ sung các công trình công cộng, hạ tầng xã hội còn thiếu và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai.

Vĩnh Hưng vì vậy có thể là một dự án quan trọng để thành phố từng bước hình thành cách tiếp cận và kinh nghiệm đối với công tác cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trong thời gian tới”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Hướng thứ ba ông Thắng chỉ ra là phát triển các không gian đô thị mới một cách đồng bộ.

Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng đặt ra bài toán tổ chức một khu vực phát triển đô thị mới có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư trên 111 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch Hà Nội nêu yêu cầu đối với những khu vực đô thị mới như vậy không chỉ là xây dựng nhà ở. Ngay từ đầu phải tính toán đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, cây xanh, không gian công cộng và các dịch vụ thiết yếu; đồng thời bảo đảm kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng chung của Thành phố.

“Nhìn từ 6 dự án khởi công hôm nay, có thể thấy một hướng tiếp cận tương đối rõ: giao thông được đầu tư để tăng khả năng kết nối; những khu vực đô thị hiện hữu từng bước được chỉnh trang, tái thiết; những không gian phát triển mới phải được quy hoạch và đầu tư đồng bộ ngay từ đầu”, ông Thắng nói.

Theo Chủ tịch Hà Nội, một điểm rất đáng chú ý trong 17 dự án lần này là quy mô nguồn lực xã hội được huy động cho phát triển Thủ đô.

Trong tổng mức đầu tư khoảng 397 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn ngoài ngân sách khoảng 339,5 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các dự án Hồ Tây, Vĩnh Hưng và Bình Minh - Tam Hưng.