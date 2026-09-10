iOS 27 tích hợp sâu Apple Intelligence cho Siri, tăng cường bảo mật

(VTC News) -

Thay đổi cốt lõi trên iOS 27 là bước chuyển dịch của trợ lý ảo Siri sang nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, vận hành dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn do Google cung cấp.

Sau giai đoạn dài phát triển độc lập, việc tích hợp mô hình ngoài cho phép Siri hiểu ngữ cảnh cá nhân và nhận diện dữ liệu đang hiển thị trực tiếp trên màn hình, từ đó tự động xử lý các tác vụ thực tế như điều chỉnh lịch hẹn, tìm kiếm các bức ảnh cũ hoặc định vị ghi chú lưu trữ sâu trong máy.

Khả năng hội thoại của Siri được nâng cấp để hỗ trợ các đoạn trao đổi tự nhiên hai chiều, vượt ra khỏi giới hạn của các câu lệnh đóng thông thường.

Trợ lý ảo của Apple giờ đây có thể can thiệp trực tiếp vào các ứng dụng để thao tác thay người dùng, bao gồm chỉnh sửa tin nhắn, bổ sung podcast vào danh sách nghe hoặc tự động soạn thảo phản hồi dựa theo văn phong cá nhân.

Ngoài nguồn dữ liệu nội bộ, Siri có khả năng truy xuất thông tin thời gian thực từ Internet để phản hồi các câu hỏi phức tạp.

Về giao diện, Siri không còn vận hành ngầm dưới nền mà được thiết lập thành một ứng dụng độc lập trên màn hình chính, bổ sung tùy chọn cá nhân hóa giọng nói và âm sắc. Trong giai đoạn đầu phát hành, các tính năng Siri AI sẽ được triển khai dưới dạng bản thử nghiệm (beta) và chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh.

iOS 27 sẽ có nhiều thay đổi tích cực cho iPhone.

Bên cạnh các cải tiến về AI, Apple tập trung tối ưu hóa bộ lập lịch CPU trong nhân hệ thống nhằm gia tăng độ nhạy và tốc độ phản hồi cho toàn bộ các thiết bị tương thích.

Theo số liệu do hãng công bố, bản cập nhật giúp tốc độ khởi chạy ứng dụng nhanh hơn tới 30%, thời gian tải dữ liệu trong ứng dụng Ảnh tăng 70% và tốc độ truyền tệp qua giao thức AirDrop tăng 80%.

Trên iOS 27, hệ thống kết nối mạng sẽ được trang bị cơ chế chuyển đổi tự động, tự lựa chọn đường truyền có tốc độ cao hơn giữa mạng Wi-Fi và mạng di động sẵn có nhằm duy trì tính ổn định.

Bên cạnh đó, giao diện đồ họa Liquid Glass tiếp tục được tinh chỉnh để nâng cao độ tương phản của văn bản, đồng thời cung cấp thanh trượt tùy biến độ trong suốt hoặc làm mờ theo nhu cầu sử dụng. Trong ứng dụng Mail, hệ thống AI tự động phân tích và ghim các thư điện tử quan trọng nhất lên đầu hộp thư đến.

Ngoài nâng cấp phần cứng cho cụm camera trên iPhone 18 Pro và Pro Max, hệ thống phần mềm cho máy ảnh trên iOS 27 cũng được Apple bổ sung chế độ Siri trực tiếp trong ứng dụng chụp ảnh.

Khi kết hợp với công nghệ Trí tuệ thị giác (Visual Intelligence), người dùng có thể thực hiện ngay các tác vụ tra cứu hoặc điều hướng dựa trên hình ảnh vừa ghi nhận.

Không gian hậu kỳ trong ứng dụng Ảnh ở hệ điều hành mới sẽ trang bị nhiều công cụ mới dựa trên AI tạo sinh. Tính năng Định khung không gian (Spatial Reframing) cho phép căn chỉnh lại bố cục và góc chụp sau khi chụp ảnh. Công cụ mở rộng ảnh (Extend tool) sử dụng AI để tự động tạo thêm phần viền khung cảnh xung quanh. Tính năng Làm sạch (Clean Up) hỗ trợ nhận diện và xóa bỏ các chi tiết thừa hoặc người lạ ngoài ý muốn.

Ngoài ra, công cụ Image Playground cho phép tạo ảnh mô phỏng thực tế hoặc chỉnh sửa hình ảnh có sẵn thông qua các câu lệnh văn bản.

iOS 27 thông minh hơn với sự trợ giúp của Siri mới.

Đối với dòng iPhone 18 Pro cùng các thiết bị đủ điều kiện, Apple nâng cấp tính năng Phong cách chụp ảnh (Photographic Styles) với khả năng tinh chỉnh độ hạt và cấu trúc vân bề mặt, kết hợp cùng quy trình xử lý ảnh điện toán mới giúp cảm biến chính tái tạo độ chi tiết sắc nét hơn.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống thiết lập an toàn cho người dùng nhỏ tuổi trên iOS 27 được gom về một khu vực trực quan trong mục Cài đặt. Từ đây, phụ huynh có thể chỉ định danh sách ứng dụng được phép cài đặt, bật cơ chế phê duyệt khi truy cập trang web, thiết lập hạn mức thời gian sử dụng màn hình và theo dõi tình trạng dùng máy của con em theo thời gian thực.

Bản cập nhật cũng bổ sung nhiều tiện ích kết nối phục vụ công việc và đời sống thường nhật. Ứng dụng Bản đồ (Apple Maps) nâng cấp chế độ hiển thị Flyover tại một số thành phố nhờ kết hợp ảnh vệ tinh với Visual Intelligence.

Người dùng có thể chia tiền hóa đơn trực tiếp qua Apple Cash bằng cách hướng ống kính máy ảnh vào phiếu thanh toán. Tính năng iPhone Handoff cho phép dùng chung một số thuê bao trên hai thiết bị iPhone khác nhau. Việc chia sẻ kho ảnh iCloud sang hệ điều hành Android và Windows cũng được đơn giản hóa.

Tiếng Việt vẫn trong danh sách những ngôn ngữ được hỗ trợ sớm trên Apple Intelligence.

Về vấn đề bảo mật thông tin, toàn bộ hoạt động của Apple Intelligence được vận hành theo cơ chế kết hợp giữa xử lý trực tiếp trên phần cứng máy và hệ thống Điện toán đám mây riêng (Private Cloud Compute) nhằm bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu người dùng.

Hệ điều hành iOS 27 hỗ trợ tải về trên các dòng máy từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ 2 (ra mắt từ cuối năm 2019) trở về sau. Bản cập nhật chính thức sẽ được phát hành tới người dùng toàn cầu từ đầu tuần tới.