Công nghệ 14/9: Ra mắt bản cập nhật iOS 27 cho iPhone với nhiều cải tiến

(VTC News) -

iOS 27 chính thức ra mắt, tương thích từ iPhone 11

Apple xác nhận iOS 27 sẽ được phát hành rộng rãi vào ngày 14/9. Bản cập nhật này tương thích với iPhone 11 trở lên, nhưng các tính năng Apple Intelligence và Siri AI chỉ dành cho iPhone 15 Pro trở về sau. Đây là một trong những bản nâng cấp lớn nhất của iOS trong nhiều năm qua.

iOS 27 mang đến Siri AI và nhiều cải tiến lớn, hứa hẹn thay đổi cách người dùng tương tác với iPhone. (Ảnh: MacRumor)

Điểm nhấn của iOS 27 là Siri AI - phiên bản trợ lý ảo thông minh hơn, có khả năng trả lời đa dạng và thực hiện nhiều tác vụ phức tạp. Ngoài ra, Apple bổ sung các tính năng mới như “Extend” và “Reframe” trong ứng dụng Photos, tạo hình ảnh sống động hơn trong Image Playground, cùng cải tiến tốc độ hệ thống với app mở nhanh hơn 30% và AirDrop nhanh hơn 80%.

Người dùng tại Mỹ sẽ có thêm tính năng chia hóa đơn bằng Apple Cash, trong khi CarPlay hỗ trợ phát video khi xe đang đỗ. iOS 27 cũng mang đến giao diện Liquid Glass tinh chỉnh hơn và tính năng iPhone Handoff cho phép dùng cùng số điện thoại trên hai thiết bị. Đây là bước tiến quan trọng, hứa hẹn nâng cao trải nghiệm toàn diện cho người dùng iPhone.

Apple chuẩn bị ra mắt tay cầm chơi game cho iPhone

Apple được cho là đang phát triển hai mẫu tay cầm chơi game dành riêng cho iPhone, dự kiến sẽ được bán dưới thương hiệu Beats. Đây là bước đi mới mẻ, cho thấy Apple muốn mở rộng hệ sinh thái thiết bị giải trí di động, đồng thời tận dụng sức mạnh thương hiệu Beats để tiếp cận phân khúc người dùng trẻ yêu thích game.

Mẫu tay cầm chơi game iPhone dự kiến sẽ mang thương hiệu Beats, hướng đến người dùng trẻ yêu thích giải trí di động. (Ảnh: 8BitDo)

Theo nguồn tin từ Bloomberg, các tay cầm này đã xuất hiện trong mã nguồn macOS 26.7 dưới dạng thiết bị “first-party”. Dù được phát hiện trên macOS, sản phẩm thực chất hướng đến iPhone. Beats - vốn thường thử nghiệm các dòng phụ kiện giá dễ tiếp cận - sẽ là đơn vị dẫn dắt dự án, tương tự cách họ từng tung ra ốp lưng và cáp USB-C cho iPhone.

Việc Apple chọn Beats để phát triển tay cầm cho thấy chiến lược rõ ràng: vừa giữ hình ảnh cao cấp cho thương hiệu Apple, vừa mở rộng sang thị trường game di động với mức giá hợp lý. Nếu thành công, đây có thể là bước khởi đầu để Apple cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực gaming vốn đang bùng nổ.

LG phủ nhận cáo buộc TV thông minh ghi âm lén

LG vừa chính thức lên tiếng sau khi một video dài hai giờ từ kênh Gamers Nexus cáo buộc TV thông minh của hãng bí mật ghi âm người dùng ngay cả khi màn hình tắt. Video này nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt phản ứng từ các kênh công nghệ lớn như Linus Tech Tips và RTINGS, khiến dư luận lo ngại về quyền riêng tư.

LG khẳng định TV thông minh của hãng không ghi âm lén, nhưng tranh cãi về quyền riêng tư vẫn tiếp tục. (Ảnh: Getty Images)

LG khẳng định TV của họ không liên tục ghi âm hay truyền dữ liệu hội thoại. Theo hãng, quá trình nhận diện giọng nói chỉ bắt đầu khi người dùng kích hoạt bằng từ khóa hoặc nút AI trên điều khiển. Âm thanh phục vụ nhận diện được xử lý cục bộ, không lưu trữ hay gửi đi nếu không phát hiện từ khóa.

LG cũng nhấn mạnh các tính năng như Automatic Content Recognition (ACR) - vốn thu thập thói quen xem để gợi ý nội dung - hoàn toàn tùy chọn. Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn đặt câu hỏi về tính minh bạch và cách diễn đạt của hãng. Sự việc này một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa tiện ích công nghệ và quyền riêng tư người dùng.