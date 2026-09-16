Apple phát hành iOS 27, Siri AI vẫn giới hạn trên các mẫu iPhone mới

(VTC News) -

iOS 27 cập nhật cho những mẫu iPhone nào

Theo công bố chính thức từ Apple, iOS 27 đã chính thức lên máy từ ngày 14/9, cùng thời điểm ra mắt dòng iPhone mới. Phạm vi thiết bị được nâng cấp khá rộng, tính từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ 2 trở về sau vẫn đủ điều kiện cài đặt phiên bản này. Nói cách khác, phần lớn người dùng iPhone đang sử dụng trong khoảng 5 năm trở lại đây đều có thể trải nghiệm giao diện và tính năng mới của iOS 27 mà không cần đổi máy.

Tuy vậy, không phải tính năng nào trong bản cập nhật cũng chia đều cho tất cả model. Trợ lý ảo Siri phiên bản AI được Apple làm mới hoàn toàn lần này, cho phép trò chuyện tự nhiên hơn, kết nối internet để tra cứu thông tin, gợi ý lịch trình hay hỗ trợ trả lời các câu hỏi phức tạp.

Do đòi hỏi cấu hình xử lý mạnh, tính năng này dự kiến chỉ chạy mượt trên các dòng máy có ít nhất 12GB RAM, bắt đầu từ iPhone 15 Pro trở lên. Điều này đồng nghĩa những model sắp trình làng như dòng iPhone 18 (iPhone 18 Pro/Pro Max) hay iPhone Duo Series nhiều khả năng sẽ là nhóm khai thác trọn vẹn nhất bộ tính năng Siri AI ngay từ ngày mở bán.

Danh sách máy tương thích iOS 27 nói chung cũng khác với danh sách được dùng trọn bộ Apple Intelligence. Theo trang chủ Apple Việt Nam, các tính năng Apple Intelligence trên bản cập nhật này chỉ áp dụng từ dòng iPhone 16 trở lên, cùng iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone Air và các mẫu máy mới ra mắt cùng đợt. Người dùng những dòng máy cũ hơn tuy cài được iOS 27 nhưng chưa có công cụ AI này, dù giao diện hệ thống vẫn được nâng cấp bình thường.

Vì sao Siri AI mới chỉ dùng được tiếng Anh

Một điểm người dùng Việt cần lưu ý là Siri AI thế hệ mới trên iOS 27 hiện tại chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Muốn trải nghiệm đầy đủ các tính năng trò chuyện và tra cứu thông minh vừa nêu, máy phải chuyển vùng khu vực sang Mỹ và đặt ngôn ngữ hệ thống là tiếng Anh. Với cấu hình mặc định tiếng Việt, phần lớn tính năng AI nâng cao của Siri sẽ chưa khả dụng, và Apple cũng chưa công bố mốc thời gian cụ thể để bổ sung tiếng Việt cho trợ lý này. Ngoài ra, Apple cũng giới hạn quyền dùng Siri AI với người dùng dưới 13 tuổi, áp dụng chung cho mọi khu vực.

Cần phân biệt Siri AI với Apple Intelligence, hai tính năng dễ gây nhầm lẫn vì đều gắn mác trí tuệ nhân tạo của Apple. Trong khi Siri AI là trợ lý giọng nói mới đang giới hạn ngôn ngữ, Apple Intelligence phiên bản nâng cấp trên iOS 27 lại là bộ công cụ AI xử lý văn bản, ảnh và các gợi ý thông minh trong hệ thống. Theo Apple, phiên bản này hỗ trợ tổng cộng 16 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Người dùng vẫn có thể dùng Apple Intelligence để viết lại, tóm tắt nội dung hay nhận gợi ý trả lời bằng tiếng Việt bình thường, chỉ riêng phần hội thoại với Siri AI là còn giới hạn tiếng Anh như đã đề cập.

Những nâng cấp đáng chú ý khác trên iOS 27

Bên cạnh Siri AI và Apple Intelligence, iOS 27 còn bổ sung loạt công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI như Reframing để đổi bố cục, Expansion để mở rộng khung hình và Cleanup để xóa vật thể thừa trong ảnh, cùng ứng dụng Image Playground được nâng cấp để tạo ảnh minh họa nhanh hơn. Trình duyệt Safari trên phiên bản này cũng được tổ chức lại theo nhóm tab và bổ sung cảnh báo khi nội dung trang web có thay đổi.

Về hiệu năng, Apple cho biết các ứng dụng trên iOS 27 khởi động nhanh hơn khoảng 30% so với bản trước, tốc độ tải ảnh lên Photos tăng khoảng 70% và chia sẻ dữ liệu qua AirDrop nhanh hơn tới 80%. Tính năng kiểm soát dành cho trẻ em cũng được làm mới với “Ask to Browse”, cho phép phụ huynh duyệt và cấp quyền truy cập từng trang web cụ thể trên Safari, cùng giao diện Screen Time được thiết kế lại để theo dõi thời gian sử dụng dễ dàng hơn.

Với người đang cân nhắc nâng cấp thiết bị đúng dịp iOS 27 chính thức phát hành, đây cũng là thời điểm các nhà bán lẻ tung nhiều chương trình ưu đãi cho dòng máy mới. Hiện TopZone đã mở chương trình đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức cọc 1 triệu đồng, giao hàng từ ngày 18/9.

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