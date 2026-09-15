iOS 27 cải thiện hiệu năng, nâng cấp Siri bắt đầu tới tay người dùng iPhone

(VTC News) -

iOS 27 duy trì khả năng tương thích với toàn bộ thiết bị từng vận hành iOS 26, đồng thời hỗ trợ từ iPhone 11, iPhone SE thế hệ thứ hai cho đến các mẫu máy vừa ra mắt như iPhone Air hay máy gập iPhone Duo.

Người dùng có thể tải về trực tiếp thông qua đường dẫn Cài đặt >Cài đặt chung >Cập nhật phần mềm. Dung lượng cài đặt trung bình dao động quanh mức trên 10 GB tùy từng mẫu máy; đối với dòng iPhone 16 Pro Max nâng cấp từ phiên bản iOS 26.6.1, tệp tin cập nhật ghi nhận dung lượng khoảng 13,65 GB, trong khi iPhone 16 Pro có thể lên tới gần 14,7 GB.

Đợt phát hành iOS 27 lần này nằm trong lộ trình triển khai phần mềm đồng loạt của Apple, diễn ra song song với các bản cập nhật iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27.

iPhone từ thế hệ 11 trở về sau bắt đầu nhận cập nhật iOS 27. (Ảnh: Thụy Phương)

Theo Apple, hãng đã tinh chỉnh lại cấu trúc điều phối CPU và bộ nhớ nhằm cải thiện tốc độ phản hồi trên toàn hệ thống. Thời gian khởi chạy ứng dụng được rút ngắn tới 30%, tốc độ tải hình ảnh trong thư viện nhanh hơn 70%, trong khi hiệu suất truyền dữ liệu qua giao thức AirDrop tăng tới 80%, giúp duy trì tính ổn định khi gửi các tệp dung lượng lớn hoặc video độ phân giải 4K.

Phản hồi từ các đợt thử nghiệm diện rộng cho thấy những thiết bị lâu năm như iPhone 11, 12 và 13 ghi nhận sự gia tăng độ mượt mà. Nhờ cơ chế quản lý phần cứng hiệu quả hơn, thiết bị cũng duy trì mức nhiệt độ hoạt động mát mẻ hơn khi người dùng chơi game hoặc vận hành các tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên.

Tái cấu trúc Siri với mô hình Gemini

Dù hỗ trợ dải sản phẩm rộng, các tính năng cốt lõi thuộc bộ công cụ Apple Intelligence và thế hệ Siri AI mới được Apple giới hạn riêng cho dòng iPhone 15 Pro trở lên.

Bước chuyển biến lớn nhất của Siri nằm ở việc vận hành dựa trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini do Google cung cấp, mang lại khả năng xử lý hội thoại tự nhiên, tra cứu mạng thời gian thực, hỗ trợ lập lịch trình chi tiết và giải quyết các bài toán phức tạp.

Trợ lý ảo mới có thể đọc hiểu ngữ cảnh cá nhân sâu trong các ứng dụng mặc định như Tin nhắn, Thư điện tử (Mail) và Ảnh, đồng thời nhận biết dữ liệu đang hiển thị trực tiếp trên màn hình để đưa ra phản hồi tương ứng.

Bên cạnh đó, Apple tách riêng Siri thành một ứng dụng độc lập trên màn hình chính, hoạt động tương tự các nền tảng chatbot hiện nay với khả năng lưu trữ và đồng bộ hóa lịch sử làm việc thông qua iCloud trên toàn bộ hệ sinh thái phần cứng, bao gồm iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và Vision Pro.

Siri AI được kỳ vọng tăng cường khả năng cạnh tranh của Apple trong cuộc đua AI trên di động.

Hiện tại, Siri AI vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và hỗ trợ ngôn ngữ duy nhất là tiếng Anh, trước khi bổ sung thêm tiếng Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào tháng 10.

Để kích hoạt tính năng này tại Việt Nam, người dùng cần thiết lập vùng thiết bị sang thị trường Mỹ và chuyển ngôn ngữ hệ thống sang tiếng Anh; khi đó, việc tương tác dạng văn bản với Siri vẫn có thể thực hiện bằng tiếng Việt bên trong ứng dụng.

Bên cạnh nâng cấp về hiệu năng và trí tuệ nhân tạo, iOS 27 bổ sung nhiều điều chỉnh thực tế phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Giao diện đồ họa Liquid Glass được tích hợp thanh trượt điều khiển mới, cho phép người dùng tùy chỉnh độ mờ hoặc mức độ hiển thị màu sắc theo sở thích. Ứng dụng Camera và Ảnh cũng nhận thêm các thuật toán AI mới để nâng cao chất lượng hậu kỳ.

Trong mảng quản lý gia đình, tính năng Thời gian sử dụng (Screen Time) được thiết kế lại nhằm trực quan hóa các dữ liệu báo cáo, đồng thời đơn giản hóa quy trình khởi tạo tài khoản cho trẻ em và cho phép phụ huynh linh hoạt phân quyền truy cập cho từng ứng dụng.

Tính năng album chia sẻ qua iCloud đã hỗ trợ truyền tải định dạng hình ảnh ở độ phân giải gốc, giúp người dùng các nền tảng khác như Android hoặc máy tính Windows có thể tiếp cận tệp ảnh chất lượng cao thuận tiện.