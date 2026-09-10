iPhone Duo - smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple trình làng

(VTC News) -

Khi ở trạng thái gập, iPhone Duo có diện mạo tương đương một cuốn hộ chiếu với màn hình phụ bên ngoài kích thước 5,4 inch. Khi mở ra hoàn toàn, thiết bị cung cấp không gian hiển thị từ màn hình gập 7,6 inch. Đây là kích thước màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone từ trước đến nay.

Đáng chú ý, cả màn hình ngoài lẫn màn hình trong đều được thiết kế với cùng một tỷ lệ khung hình. Trong đó, màn hình bên trong của iPhone Duo lớn hơn 50% so với diện tích hiển thị của mẫu iPhone 18 Pro Max vừa ra mắt, đồng thời lớn hơn 80% so với phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn.

Để tăng độ bền cho cơ chế mới, khung máy của iPhone Duo được hoàn thiện chủ đạo bằng vật liệu titan, nhưng gia cố bên trong bằng cấu trúc sợi gốm. Theo công bố từ Apple, cấu trúc gia cường này mang lại độ bền cơ học cao gấp ba lần so với vật liệu titan cấp độ 5 (grade 5 titanium).

Chiếc iPhone gập đầu tiên mang hình dáng giống máy tính bảng iPad Mini khi mở ra.

Chưa dừng ở đó, thiết bị cũng cứng cáp hơn với mặt sau sử dụng kính cường lực Ceramic Shield gia cường, trong khi màn hình ngoài phía trước được trang bị thế hệ kính Ceramic Shield 2.

Toàn bộ máy đáp ứng tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68, bảo đảm an toàn khi vận hành trong các điều kiện môi trường thông thường. Thiết bị có hai tùy chọn màu sắc gồm: Trắng ánh sao (Star White) và Xanh bóng đêm (Night Sky).

iPhone Duo đánh dấu sự thay đổi lớn về cách bố trí camera và cảm biến mặt trước so với các thế hệ iPhone truyền thống. Ở màn hình phụ bên ngoài, camera selfie được đặt gọn gàng ở góc bo tròn của màn hình.

Khu vực này hoàn toàn không có cụm khuyết Dynamic Island và không xuất hiện hệ thống camera nhận diện khuôn mặt Face ID. Đối với màn hình gập bên trong, bề mặt màn hình hoàn toàn liền mạch do không sử dụng thiết kế đục lỗ hay cụm “tai thỏ”.

Thay vào đó, Apple trang bị một camera ẩn dưới màn hình (Under-Display Camera) dành riêng cho không gian hiển thị này.

Về cấu hình dung lượng, iPhone Duo cung cấp tùy chọn bộ nhớ trong khởi điểm từ 256 GB với mức giá 1.999 USD và hỗ trợ nâng cấp tối đa lên tới 2 TB. Như vậy, model đắt hơn 100 USD so với chiếc Samsung Galaxy Z Fold8 có cùng kiểu thiết kế, nhưng rẻ hơn 100 USd so với bản Fold8 Ultra đến từ đối thủ.

Apple cho biết mở cổng đặt hàng trước (pre-order) cho iPhone Duo từ ngày 16/10/2026. Thiết bị sẽ chính thức mở bán và giao tới tay người dùng từ ngày 23/10/2026, chậm hơn một tháng so với thời điểm phát hành của bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.