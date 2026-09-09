Trực tiếp: Apple ra mắt iPhone 18

(VTC News) -

Khi CEO mới John Ternus công bố loạt sản phẩm mới của Apple vào ngày 9/9 (0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam), Phố Wall kỳ vọng ông sẽ chứng minh hãng vẫn có khả năng tạo ra những sản phẩm phần cứng đột phá, đồng thời đưa trợ lý ảo Siri trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua AI.

CEO Apple John Ternus. (Ảnh: Reuters)

Tâm điểm sự kiện tại trụ sở Apple ở Cupertino, California được dự đoán là mẫu iPhone màn hình gập, có thể mở ra như một cuốn hộ chiếu. Các nhà phân tích cho rằng sản phẩm này có khả năng nhanh chóng dẫn đầu thị trường điện thoại gập còn non trẻ, dù giá bán được dự đoán vượt 2.500 USD (hơn 64 triệu đồng).

Theo giới phân tích, lợi thế của Apple nằm ở khả năng giải quyết những hạn chế mà các đối thủ đã gặp phải trong nhiều năm phát triển điện thoại gập, chẳng hạn độ bền của bản lề và nếp gấp trên màn hình. Samsung, Google và Huawei đã bán điện thoại gập từ năm 2019, nhưng việc Apple gia nhập muộn có thể giúp hãng tận dụng kinh nghiệm từ các đối thủ để hoàn thiện sản phẩm.

“Họ đã thấy những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả ở các đối thủ”, Anshel Sag, nhà phân tích tại Moor Insights & Strategy, nhận định.

Bên cạnh phần cứng, Siri cũng là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất đối với John Ternus. Apple đã công bố kế hoạch đại tu trợ lý ảo này, trong đó sử dụng công nghệ AI của Google ở phía sau hệ thống.

Các nhà phân tích cho rằng nếu quá trình nâng cấp Siri hoàn tất vào cuối năm nay, Apple có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Gemini của Google. Tuy nhiên, Ternus sẽ phải thuyết phục người dùng và các nhà phát triển rằng Apple có thể bắt kịp tốc độ cải tiến nhanh chóng của các đối thủ như OpenAI.

Apple đã chậm chân trong cuộc đua AI tạo sinh, nhưng lợi thế của hãng vẫn nằm ở hơn 1 tỷ thiết bị đang được sử dụng trên toàn cầu cùng lượng khách hàng trung thành. Thách thức với Ternus là biến hệ sinh thái này thành nền tảng để người dùng tiếp cận AI, thay vì tiếp tục ở thế chạy theo các đối thủ.

Trong đợt ra mắt lần này, Apple được cho là chỉ nâng cấp các mẫu iPhone Pro và Pro Max, trong khi iPhone Air, iPhone tiêu chuẩn và phiên bản giá rẻ có thể được làm mới vào mùa xuân năm sau. (Ảnh: AI)

Theo Reuters, cách tiếp cận này được cho là nhằm dành sự chú ý cho iPhone màn hình gập - sản phẩm được kỳ vọng trở thành tâm điểm của sự kiện.