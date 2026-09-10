iPhone Duo gây ấn tượng về trải nghiệm gập

(VTC News) -

Apple vừa ra mắt iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, trong sự kiện diễn ra ngày 9/9. Đây cũng là sản phẩm iPhone có giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay, ở mức 64,99 triệu đồng.

Những đánh giá đầu tiên từ các chuyên gia và reviewer quốc tế cho thấy Duo tạo được ấn tượng mạnh về trải nghiệm sử dụng, dù vẫn còn những điểm khiến người dùng cân nhắc.

Các chuyên gia công nghệ quốc tế đánh giá cao trải nghiệm gập của iPhone Duo. (Ảnh: The Wall Street Journal)

Nhà báo Nicole Nguyen của tờ The Wall Street Journal cho biết trước đây cô không đặc biệt quan tâm đến điện thoại gập, nhưng trải nghiệm với Duo đã khiến cô bắt đầu muốn sở hữu sản phẩm này.

Điểm gây ấn tượng là màn hình bên trong 7,6 inch có nếp gấp khó nhận thấy khi nhìn trực diện. Người dùng vẫn có thể cảm nhận khu vực nếp gấp khi vuốt tay, nhưng về mặt thị giác, màn hình cho cảm giác phẳng hơn nhiều so với những mẫu điện thoại gập trước đây. Duo thậm chí có thể đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng như máy tính bảng.

The Verge cũng đánh giá cao cách Apple xử lý trải nghiệm chuyển đổi giữa hai màn hình. Khi mở máy, nội dung được chuyển tiếp liền mạch sang màn hình lớn thay vì chỉ đơn giản thay đổi giao diện. Cách Apple kết hợp phần cứng với phần mềm giúp Duo tạo cảm giác như một sản phẩm được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu cho trải nghiệm gập.

Phần mềm cũng là một trong những điểm được các reviewer đánh giá cao. Tom’s Guide cho rằng Apple đã tối ưu iOS cho màn hình lớn bên trong, từ bố trí nút điều khiển đến khả năng hiển thị nội dung theo từng trạng thái gập.

Tuy nhiên, trải nghiệm này đi kèm với sự đánh đổi về kích thước. Duo nặng 254g và dày 11,3mm khi gập, cao hơn một số đối thủ Android cùng phân khúc, như Galaxy Z Fold8 chỉ nặng 201g và dày 9,7mm khi gập. Điều này khiến việc thao tác bằng một tay khó khăn hơn so với các sản phẩm điện thoại gập khác, cũng như iPhone truyền thống.

Hệ thống camera là một điểm hạn chế. iPhone Duo có hai camera phía sau nhưng không được trang bị camera telephoto chuyên dụng như các mẫu iPhone Pro.

iPhone Duo có hai camera phía sau nhưng không được trang bị camera telephoto chuyên dụng.

Ông Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch dữ liệu và phân tích tại công ty nghiên cứu IDC, cho rằng Apple bước vào thị trường điện thoại gập muộn hơn nhiều đối thủ nhưng có thể thiết lập những tiêu chuẩn mới mà các hãng khác phải so sánh.

IDC dự báo Apple có thể chiếm khoảng 40% phân khúc điện thoại gập cao cấp vào cuối năm 2027 nếu đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nhận định này cho thấy sức ảnh hưởng của Apple có thể không chỉ nằm ở doanh số Duo mà còn ở khả năng thúc đẩy người dùng phổ thông quan tâm hơn đến điện thoại gập.

Trong khi đó, ông Ben Wood, nhà phân tích trưởng tại CCS Insight, cho rằng nhu cầu đối với iPhone gập đầu tiên của Apple nhiều khả năng sẽ rất mạnh, nhưng chưa rõ sản phẩm có đủ sức giúp điện thoại gập trở thành một phân khúc đại chúng hay không.

iPhone Duo là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch khi mở hoàn toàn. Thiết bị dùng khung titan grade 5, kết hợp các cấu trúc gia cường bên trong, kính Ceramic Shield ở mặt lưng và Ceramic Shield 2 ở màn hình ngoài. Máy đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68 và trang bị camera FaceTime ẩn dưới màn hình gập.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro và Pro Max không có nhiều thay đổi về thiết kế so với thế hệ trước. Thay vào đó, Apple tập trung vào tập trung hệ thống camera, chip xử lý 2nm, thời lượng pin và các tính năng AI.