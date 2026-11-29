(VTC News) -

Công an xã Long Cốc (Phú Thọ) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là tại những khu vực có địa hình đồi núi, đường dốc và nhiều khúc cua.

Công an xã Long Cốc hướng dẫn đồng bào dân tộc Dao lái xe an toàn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Long Cốc trực tiếp phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn người dân cách lái xe mô tô, xe gắn máy đúng quy định, đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách, giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ, chú ý quan sát khi chuyển hướng.

Đặc biệt, các kỹ năng xử lý khi di chuyển trên đường dốc, đoạn cua gấp, mặt đường trơn trượt được chú trọng hướng dẫn nhằm giúp người dân hạn chế những tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Công an xã Long Cốc tập trung cảnh báo các hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không có giấy phép lái xe phù hợp và giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cán bộ Công an xã Long Cốc truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, gắn với điều kiện đi lại và đặc điểm địa hình tại địa phương.

Sau đó, người dân đồng bào dân tộc xã Long Cốc được trực tiếp đặt câu hỏi, giải đáp những vướng mắc thường gặp khi tham gia giao thông.

Buổi tuyên truyền được cán bộ Công an xã Long Cốc truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, gắn với điều kiện đi lại và đặc điểm địa hình tại địa phương.

Công an xã Long Cốc khuyến cáo mỗi người dân cần tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và chủ động trang bị kỹ năng xử lý tình huống.

Việc nâng cao ý thức và thực hiện đúng các quy tắc an toàn giao thông không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng.