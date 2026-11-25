Tại những địa bàn vùng cao, nơi điều kiện đi lại và tiếp cận các dịch vụ y tế còn hạn chế, việc nâng cao nhận thức về thăm khám định kỳ trong thai kỳ, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, nhận biết các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe.