(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân (CAND), đã có bài phát biểu nhấn mạnh vai trò tiên phong của tuổi trẻ Công an Nhân dân trong xây dựng văn hóa số, đổi mới phương thức tuyên truyền và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến cộng đồng.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân.

Đổi mới tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần người dân

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến đang mở ra những phương thức mới trong truyền tải thông tin, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức pháp luật.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc ứng dụng công nghệ số có thể góp phần khắc phục những rào cản về khoảng cách địa lý, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện hơn.

Các đại biểu Công an Nhân dân tham quan khu trưng bày sách, ấn phẩm văn hóa trong hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thay vì chỉ truyền đạt các quy định bằng văn bản hoặc thông qua những buổi tuyên truyền trực tiếp, nội dung pháp luật có thể được chuyển tải dưới dạng video ngắn, hình ảnh trực quan, tình huống thực tế hoặc sản phẩm truyền thông phù hợp với ngôn ngữ, phong tục và đời sống của từng cộng đồng.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu đổi mới tư duy được đặt ra đối với tuổi trẻ CAND.

“Trong tiến trình đó, yêu cầu đặt ra với thanh niên CAND không chỉ là thích ứng với môi trường số, sử dụng thành thạo công nghệ số mà cần có tầm nhìn cao hơn: Lực lượng tiên phong dẫn dắt, kiến tạo, định hình và lan tỏa các giá trị văn hóa CAND, văn hóa quốc gia trên không gian số.

“Mỗi đoàn viên thanh niên CAND phải trở thành một chủ thể tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa số, chủ động dẫn dắt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiên phong trong sáng tạo nội dung số, xây dựng các sản phẩm truyền thông có giá trị, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an”, Thượng tá Đồng Đức Vũ yêu cầu.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng này có thể được cụ thể hóa bằng những sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu, tập trung vào các vấn đề thiết thực như phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, mua bán người, ma túy, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đặc biệt, tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc kết hợp công nghệ với hình thức tuyên truyền phù hợp bản sắc văn hóa địa phương sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin, giúp người dân hiểu đúng và thực hiện tốt các quy định pháp luật.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường mạng lành mạnh

Bên cạnh yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, việc xây dựng văn hóa số còn gắn liền với trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Dẫn tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, bài phát biểu khẳng định văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và những giá trị văn hóa tốt đẹp trong lực lượng Công an Nhân dân.

“Văn hóa không phải là những hoạt động riêng biệt, càng không chỉ được thể hiện qua các phong trào văn hóa, văn nghệ, mà phải thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ”, Thượng tá Đồng Đức Vũ nhấn mạnh.

Theo đó, các giá trị văn hóa cần hiện diện trong từng nhiệm vụ công tác, trong mối quan hệ với đồng chí, đồng đội và Nhân dân, kể cả trên không gian mạng.

Đối với lực lượng CAND, mỗi lời nói, hành động hay nội dung được đăng tải, chia sẻ trên không gian số đều có thể tác động đến hình ảnh, uy tín của lực lượng.

“Văn hóa ứng xử trên không gian số phải thống nhất với văn hóa ứng xử trong đời sống thực tiễn, đó là: bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân”, Trưởng Ban Thanh niên CAND khẳng định.

Từ góc độ công tác dân vận, những giá trị văn hóa truyền thống cũng có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an với đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gắn với sự tôn trọng phong tục, tập quán tốt đẹp, đồng thời giúp người dân nâng cao nhận thức, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, từng bước loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp.

Cùng với hình thức tuyên truyền trực tiếp, việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và ứng dụng các nền tảng số có thể tạo thêm những kênh truyền tải thông tin pháp luật hiệu quả.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các cấp bộ Đoàn trong CAND cần chú trọng trang bị cho đoàn viên, thanh niên ba yếu tố cốt lõi: bản lĩnh số, năng lực số và văn hóa số.

Thượng tá Đồng Đức Vũ cũng đề nghị các tổ chức Đoàn đưa văn hóa số trở thành nội dung thường xuyên trong công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên; đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, phát huy thế mạnh của các nền tảng số.

Đồng thời, Thượng tá Đồng Đức Vũ nhấn mạnh cần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên nòng cốt am hiểu công nghệ, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, sản phẩm sáng tạo có sức lan tỏa tích cực.

Trong kỷ nguyên số, việc đưa pháp luật đến gần người dân không chỉ phụ thuộc vào lượng thông tin được truyền tải mà còn ở cách thức truyền đạt, khả năng tiếp cận và mức độ phù hợp với đời sống của từng cộng đồng.

Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ CAND, kết hợp ứng dụng công nghệ với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc là hướng đi có ý nghĩa trong đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.