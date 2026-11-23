(VTC News) -

Ở xã vùng cao Tà Xùa, công việc của những chiến sĩ công an không chỉ gói gọn trong các chuyến tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự. Những hoạt động hỗ trợ đời sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân cũng trở thành một phần trong công tác dân vận của lực lượng công an cơ sở.

Công an xã Tà Xùa (Sơn La) trao tặng ngựa cho đồng bào H’Mông có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, Công an xã Tà Xùa (Sơn La) đã tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 11/11 bản, kết hợp tuyên truyền pháp luật với những việc làm thiết thực hướng về người dân.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là việc lực lượng công an tham gia mô hình “Ánh sáng bản làng”, hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Tại địa bàn vùng cao, nơi giao thông đi lại còn khó khăn, việc cải thiện hệ thống chiếu sáng góp phần tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại, đồng thời hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia xây dựng lò đốt rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, góp phần cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt tại các bản.

Những công việc này tuy giản dị nhưng có ý nghĩa trong việc tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với người dân, nhất là tại địa bàn có tới 99,6% dân số là đồng bào Mông.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ đời sống, Công an xã Tà Xùa chú trọng nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Thiếu tá Lê Hữu Nhân, Phó trưởng Công an xã Tà Xùa, cho rằng công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn vùng cao không thể tách rời sự đồng thuận, tin tưởng và tham gia của người dân.

“Muốn người dân tin tưởng, trước hết cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu những khó khăn và nhu cầu của bà con. Có những việc rất nhỏ như hỗ trợ lắp bóng đèn, dọn vệ sinh đường bản hay giúp đỡ một gia đình khó khăn, nhưng chính những việc làm ấy giúp chúng tôi gần gũi với đồng bào hơn”, Thiếu tá Nhân chia sẻ.

Thiếu tá Lê Hữu Nhân hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tại địa phương.

Theo Thiếu tá Nhân, khi mối quan hệ giữa lực lượng công an và người dân được củng cố, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự cũng có thêm thuận lợi.

“Chúng tôi xác định giữ bình yên cho bản làng không chỉ là xử lý những vụ việc phát sinh mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa từ cơ sở. Khi bà con tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ thông tin và cùng lực lượng công an giải quyết những vấn đề của địa phương, đó chính là nền tảng để giữ vững an ninh trật tự lâu dài”, Thiếu tá Nhân nhấn mạnh.

Thông qua những hoạt động cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó tăng cường hiệu quả công tác dân vận.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, tình hình an ninh trật tự tại Tà Xùa cơ bản được giữ vững ổn định, người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Từ những việc làm gần gũi với đời sống, Công an xã Tà Xùa đang góp phần vun đắp mối quan hệ gắn bó với đồng bào H’Mông, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.