Sống thấp thỏm dưới chân núi Gò Oát
Vào mùa mưa bão, hàng trăm người dân ngụ cư dưới chân núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi, lại rơi vào tình cảnh ăn không ngon, ngủ không yên.
Người phụ nữ Sán Dìu hơn 70 tuổi miệt mài giữ gìn làn điệu Soọng cô
Ở tuổi ngoài 70, bà Trương Thị Thanh (Quảng Ninh) vẫn miệt mài truyền dạy tiếng Sán Dìu, làn điệu Soọng cô, góp sức gìn giữ bản sắc dân tộc.
Lạng Sơn đưa trợ giúp pháp lý đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số
Hội nghị tập huấn thu hút 199 đại biểu, giúp người dân nắm rõ quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí và cách tiếp cận dịch vụ khi gặp vướng mắc trong đời sống.
Bắc Ninh đào tạo nghề cho hơn 60.000 lao động vùng dân tộc thiểu số
Giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh đào tạo nghề cho 60.042 lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đạt 147,2% kế hoạch đề ra.
Đánh thức sinh kế từ rừng xanh và bản sắc người Dao ở Quảng Ninh
Với mong muốn đưa quê hương "lột xác", mô hình du lịch cộng đồng được hình thành, mở hướng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa người Dao ở Quảng Ninh.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk
Từ nay đến 24/11, Đắk Lắk tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, hứa hẹn mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách.
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