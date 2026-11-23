(VTC News) -

Hàng trăm người dân sống thấp thỏm dưới chân núi Gò Oát.

Những vết nứt trên sườn núi Gò Oát xuất hiện suốt 4 năm qua đang ngày càng sụt lún, mở rộng, biến ngọn núi vốn che chở cho bản làng tự bao đời qua nay trở thành mối hiểm họa đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

“Ăn không ngon, ngủ không yên” mùa mưa bão

Tháng 11, miền Trung bước vào mùa cao điểm của mưa lũ. Tại vùng cao xã Ba Vinh, những cơn mưa rừng xối xả kéo dài nhiều ngày khiến người dân thôn Ba Lang không khỏi âu lo. Mới đây, 216 người dân cư ngụ trong 61 ngôi nhà nằm nép mình dưới chân núi Gò Oát trải qua một cuộc di dời khẩn cấp.

Vào mùa mưa bão, hàng trăm người dân ngụ cư dưới chân núi Gò Oát lại rơi vào cảnh ăn không ngon, ngủ không yên.

Theo người dân địa phương, ngày 12/11, nhận thấy lượng mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, chính quyền xã Ba Vinh phải phát lệnh sơ tán khẩn cấp. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân sự và dân quân tự vệ xã đã đội mưa, tức tốc xuống từng hộ dân ở thôn Ba Lang để hỗ trợ bà con thu dọn đồ đạc, dìu người già và trẻ nhỏ rời khỏi vùng nguy hiểm.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân phải khăn gói sơ tán khẩn cấp. Bởi “điệp khúc” này đã lặp đi lặp lại suốt 4 năm qua. Mỗi khi trời trút mưa xối xả, núi Gò Oát mặc nhiên bị đặt trong tình trạng báo động.

Ông Phạm Văn Ứt - một người dân sống lâu năm dưới chân núi Gò Oát - lộ vẻ âu lo khi nhớ lại những tiếng động vọng xuống từ trên núi cao. Với gia đình ông Ứt cũng như hàng chục hộ dân khác tại đây, hiểm họa sạt lở núi vào mùa mưa đã trở thành mối lo thường trực khiến bà con “ăn không ngon, ngủ không yên”.

“Từ ngày phát hiện núi nứt, gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm, nhất là những đêm mưa lớn. Mọi người gần như thức trắng, căng tai lắng nghe từng tiếng động bất thường từ phía núi. Chỉ cần một tiếng đá lăn hay tiếng cây gãy cũng đủ khiến cả nhà giật mình thon thót. Ai nấy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để có thể rời nhà chạy nạn bất cứ lúc nào”, ông Ứt chia sẻ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán khẩn cấp hôm 12/11 vừa qua.

Nỗi sợ hãi của ông Ứt cũng như hàng trăm bà con nơi đây là hoàn toàn có cơ sở. Bởi ban đầu, vết nứt trên núi Gò Oát chỉ là những đường rạn nhỏ nằm cách khu dân cư khoảng 1,2 km. Tuy nhiên, qua từng mùa mưa bão, đặc biệt là vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 hằng năm, tình trạng địa chất tại đây diễn biến hết sức phức tạp.

Là người thường xuyên lên khu vực gần núi để chăn bò, bà Phạm Thị Mun kể lại cách đây không lâu, bà không khỏi rùng mình khi thấy các vết nứt cũ ngày càng nới rộng, kèm theo đó là hiện tượng sụt lún đất đá rõ rệt sau những trận mưa lớn dồn dập.

“Việc phải chuẩn bị sẵn tâm thế sơ tán vào mỗi mùa mưa bão khiến người dân rất đỗi mệt mỏi. Đây chỉ là giải pháp tình thế để bảo toàn tính mạng trước mắt.

Về lâu dài, chúng tôi mong sớm được chuyển đến khu tái định cư để chấm dứt cảnh phải chạy sạt lở vào mùa mưa bão, từ đó yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài”, bà Mun bày tỏ.

Chờ khu tái định cư 40 tỷ đồng

Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng và nguyện vọng chính đáng của người dân thôn Ba Lang, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và xã Ba Vinh đã xác định việc di dời khẩn cấp, bố trí nơi ở mới an toàn cho 61 hộ dân dưới chân núi Gò Oát là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

Vết nứt trên núi Gò Oát ngày càng có chiều hướng mở rộng. (Ảnh: Q.N)

Đề cập đến giải pháp căn cơ cho vấn đề này, ông Phan Quang Đức - Chủ tịch UBND xã Ba Vinh - cho biết tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định đầu tư nguồn kinh phí lên tới 40 tỷ đồng để xây dựng công trình tái định cư khẩn cấp ngay tại thôn Ba Lang, dành riêng cho 61 hộ dân đang nằm trong vùng nguy hiểm dưới chân núi Gò Oát.

Theo quy hoạch, khu tái định cư mới có tổng diện tích gần 5 ha, được thiết kế bài bản với 64 lô đất ở - đảm bảo đủ quỹ đất cho toàn bộ 61 hộ dân hiện hữu cũng như dự phòng cho các trường hợp phát sinh. Không chỉ dừng lại ở việc cấp đất nền, dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống đường giao thông nội bộ, không gian cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như điện, nước, hệ thống thoát nước,... nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt nhất, phù hợp với tập quán sinh hoạt và sản xuất của đồng bào địa phương.

Người dân ngụ cư dưới chân núi Gò Oát mong sớm chấm dứt cảnh sơ tán vào mùa mưa bão.

Công trình tái định cư trọng điểm này đã chính thức được khởi công vào tháng 9/2026. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, khắc phục những khó khăn do thời tiết mùa mưa gây ra, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào đầu năm 2027.

“Trong khi chờ khu tái định cư hoàn thiện, chính quyền xã Ba Vinh vẫn duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cử lực lượng kiểm tra, theo dõi sát sao diễn biến các vết nứt trên núi Gò Oát. Từ đó, kịp thời cảnh báo và chủ động ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra” - ông Đức nói.