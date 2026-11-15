Cảnh sát giao thông Cần Thơ mở đường đưa sản phụ vỡ ối vào bệnh viện

(VTC News) -

Thông tin được lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ xác nhận với phóng viên Báo VTC News trưa 15/11.

Theo đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát của đội tuần tra dẫn đoàn, khoảng 8h30 cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Thành Luân (tổ trưởng) đã cùng Thiếu tá Đỗ Huỳnh Linh (tổ viên) thực hiện việc dừng kiểm soát trên tuyến quốc lộ 91B, đoạn qua phường Long Tuyền. Lúc này, tài xế ôtô biển số 65A-653.xx liên hệ nhờ tổ công tác hỗ trợ mở đường để đưa sản phụ đang bị vỡ nước ối vào Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cấp cứu.

CSGT Công an Cần Thơ dùng xe đặc chủng mở đường cho ôtô đưa sản phụ vỡ ối vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước tình huống cấp thiết, tổ công tác đã dùng xe đặc chủng mở đường cho xe chở sản phụ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Qua sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định nhường đường cho xe ưu tiên, đồng thời chủ động hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp, góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn, nhân văn.

Liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Cần Thơ, khuya ngày 7/11, Tổ Cảnh sát giao thông cụm Long Phú - Cù Lao Dung làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn thuộc ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi đã phát hiện một bé trai đi xe đạp đang đuối sức. Em này chạy lại chốt tuần tra nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa về nhà.

Nhận thấy biểu hiện mệt mỏi và tinh thần lo âu của cháu bé, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, an ủi và đưa về trụ sở đơn vị. Tại Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên, các chiến sĩ ân cần chăm sóc, chuẩn bị nước uống, thức ăn và hỗ trợ cháu trai hồi phục sức khỏe.

Qua tiếp xúc và dò hỏi thông tin, cháu bé cho biết tên là Khang (13 tuổi), hiện sống cùng cha mẹ tại TP.HCM. Do giận dỗi cha mẹ, Khang tự ý đạp xe một mình từ 9h ngày 5/11 để tìm đường về quê ngoại. Sau hơn 2 ngày di chuyển chặng đường dài hàng trăm km trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cháu đã kiệt sức khi đến địa bàn xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ.

Nhờ sự an ủi, động viên của lực lượng cảnh sát giao thông, Khang đã nhớ lại nhà ông ngoại ở khu vực An Thạnh Nam (thuộc huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng cũ). Lúc này, tổ công tác đã liên hệ với Công an xã Cù Lao Dung để phối hợp xác minh thông tin nhân thân và đưa Khang về với gia đình ông bà ngoại an toàn.