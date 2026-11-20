(VTC News) -

Không chỉ mang tri thức lên bản làng, thầy Võ Đăng Chín - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) - còn khiến nhiều người xúc động khi đứng ra vận động các nhà hảo tâm, chung tay nâng bước học trò nghèo.

Ngược ngàn lên “thủ phủ sâm” gieo chữ

Xã Trà Linh, TP Đà Nẵng được biết đến là vùng trồng sâm Ngọc Linh, loại dược liệu quý được ví như “quốc bảo” của Việt Nam. Nằm giữa núi rừng trùng điệp, nơi đây có đông đồng bào Xê Đăng sinh sống. Dù điều kiện đi lại, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, người dân vẫn từng ngày nỗ lực phát triển kinh tế, chăm lo việc học hành cho con em.

Đường đến Trà Linh quanh co qua những sườn núi, nhiều đoạn dốc cao, mùa mưa việc đi lại càng thêm vất vả. Chính tại vùng đất này, thầy giáo Võ Đăng Chín đã gắn bó hơn 20 năm, dành phần lớn tuổi trẻ cho sự nghiệp gieo chữ và chăm lo học trò vùng cao.

Hơn 20 năm, thầy Chín gánh trên vai sứ mệnh gieo chữ và vun đắp tình yêu thương cho học trò nghèo.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, áp lực kinh tế đưa thầy Chín đi đến quyết định: Khăn gói vào miền Nam kiếm kế sinh nhai. Bươn chải mưu sinh ở TP.HCM với đủ thứ nghề, song niềm khao khát đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức cho học trò lúc nào cũng cuộn trào trong tim chàng trai trẻ.

Năm 2002, thầy Chín lại gói ghém hành trang, rời phố thị nhộn nhịp để trở về Quảng Nam (cũ) và nộp đơn thi viên chức ngành giáo dục. Ngay ở lần đầu dự thi, thầy vượt qua và trúng tuyển.

Không do dự, thầy tình nguyện đăng ký lên công tác trên núi Ngọc Linh. Ban đầu, đối với một chàng trai trẻ, việc thích nghi với cuộc sống không điện, không sóng điện thoại, nước sinh hoạt thiếu thốn và bất đồng ngôn ngữ là thử thách không hề nhỏ. Có những đêm mùa mưa lũ, tiếng suối gầm réo bên tai, tiếng gió rít qua vách nứa, thầy trò chỉ biết động viên nhau qua ngọn đèn dầu leo lét.

Chính ánh mắt trong veo, hồn nhiên cùng ước mơ cháy bỏng được đến trường của những đứa trẻ người Xê Đăng trên đỉnh Ngọc Linh đã níu chân thầy. Thầy nhận ra rằng, ở nơi đỉnh núi cao chót vót này, con chữ không chỉ để biết đọc, biết viết, mà còn là chiếc chìa khóa duy nhất mở ra cánh cửa thoát nghèo, để những đứa trẻ có cơ hội nhìn ra thế giới rộng lớn.

Từ giáo viên đứng lớp bình thường, trải qua nhiều năm tháng nỗ lực cống hiến, vượt qua bao gian khó cùng nhà trường, thầy Võ Đăng Chín được tín nhiệm bầu giữ chức Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Nam. Sau sáp nhập, năm học mới này, thầy đảm nhận chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Linh.

Ở cương vị quản lý đồng nghĩa với trách nhiệm công việc càng nặng nề hơn. Thầy không chỉ lo chuyên môn giảng dạy mà còn phải chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho hàng trăm học sinh bán trú - những em nhỏ nhà cách trường hàng cây số đường rừng.

“Của để dành” cho học trò nghèo

Theo thầy Chín, Trà Linh sở hữu thứ tài sản quý giá là sâm Ngọc Linh. Thế nhưng phần lớn cư dân bản địa - những người gìn giữ và trực tiếp chăm sóc từng luống sâm dưới tán rừng già - vẫn chìm trong nghèo khó.

Việc trồng sâm đòi hỏi vốn lớn, thời gian sinh trưởng dài (từ 5 đến 7 năm mới thu hoạch) và rủi ro thiên tai rất cao. Nhiều hộ gia đình quanh năm chỉ trông chờ vào rẫy lúa, bắp. Vậy nên mùa màng thất bát là bữa cơm đứt bữa.

Thầy Chín cùng nhà trường trao tặng sâm giống cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Là người sâu sát với bà con và học trò, thầy Chín thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn ấy. Cứ mỗi độ tựu trường, khi tiếng trống rộn rã vang lên khắp nơi, cũng là lúc bao nỗi lo oằn nặng trên vai các bậc phụ huynh nghèo.

Nhiều em học sinh đến trường với đôi chân trần, chiếc áo phông mỏng manh run lẩy bẩy trong làn sương sớm giá lạnh. Có em nhà tận đỉnh núi cao, sáng đi từ lúc gà chưa gáy, vượt đèo lội suối mới đến được lớp, bụng đói meo vì bữa sáng chỉ là củ khoai nướng vội. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng thầy Chín đau thắt lại.

Những câu hỏi xoay quanh học trò nghèo cứ thế đeo đẳng trong tâm trí thầy: Làm thế nào để tiếp thêm động lực cho các em bước vào năm học mới? Làm sao để những đứa trẻ sinh ra trong cảnh nghèo khó cảm thấy việc đến trường là niềm hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải là gánh nặng gia đình?

Từ những trăn trở trên, bao năm qua, thầy không quản công, đứng ra vận động, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay góp sức, nâng bước học trò vững bước trên hành trình chinh phục tri thức. Đến nay, nhờ sự kết nối của thầy, nhiều học sinh đồng bào Xê Đăng được hỗ trợ chi phí để trang trải trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường đại học.

Vườn sâm Liên đội - nơi đang vun trồng sâm giống Ngọc Linh để tặng học trò nghèo.

Gần đây nhất, một ý tưởng ấp ủ bấy lâu được thầy cụ thể hóa. Một nghĩa cử chất chứa tình yêu thương vô bờ bến của người thầy đã gắn bó hơn 20 năm với học trò vùng cao khiến nhiều người bất ngờ.

Thay vì những phần quà thông thường như cặp sách, vở viết hay xe đạp (vốn rất khó sử dụng trên những cung đường rừng núi cheo leo), thầy Chín cùng nhà trường trực tiếp trao tặng sâm giống cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Ngay tại lễ bế giảng năm học 2025-2026, 51 học sinh được nhà trường khen thưởng, trao tổng cộng 255 cây sâm Ngọc Linh giống. Đây là số sâm mà thầy Chín cất công đứng ra vận động từ các hộ dân trồng sâm trên địa bàn và vốn liếng của chính gia đình thầy.

Đó là lần đầu tiên nhà trường triển khai mô hình khen thưởng bằng sâm Ngọc Linh. Không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần học tập, mô hình này còn hướng đến việc giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Chia sẻ về quyết định đặc biệt này, thầy Chín cười hiền lành, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản dị: “Sâm Ngọc Linh rất quý, có giá trị kinh tế cao, nhiều người bảo tôi giữ lại để làm vốn, lo cho gia đình, mà tôi nghĩ khác. Sâm quý thật đấy, nhưng nó chỉ có giá trị thực sự khi mang lại sức khỏe và niềm vui cho con người.

Những cây sâm này tôi trồng dưới tán rừng Ngọc Linh, nhờ ơn đất, ơn trời và sự đùm bọc của bà con nên mới sinh sôi. Nhận thấy học trò của mình đang còn thiếu thốn, tôi và bà con có điều kiện khấm khá hơn quyết định đem sâm tặng với hy vọng đây sẽ là của để dành, giúp gia đình các em vững kế sinh nhai. Từ đó, các em yên tâm bám lớp, bám trường”.

Thầy Chín đang xây dựng “Vườn sâm Liên đội” với khoảng 60 cây sâm 3 năm tuổi, từ nguồn cây giống do phụ huynh đóng góp và xã hội hóa. Dự kiến, số sâm này sẽ được trao thưởng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trong năm học 2026-2027.

Món quà rõ ràng không chỉ đơn thuần là vật chất có giá trị cao, mà ẩn chứa trong đó là thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin tuyệt đối mà thầy giáo Võ Đăng Chín đã dành cho thế hệ tương lai của bản làng.