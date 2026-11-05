'Đại tiệc cuối năm giá rẻ mỗi ngày' tại MediaMart: Những lựa chọn đáng tiền nhất

(VTC News) -

Đồng hành gỡ nút thắt chi tiêu cho mọi nhà, Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart mang đến “Đại tiệc cuối năm 2026 - Giá rẻ mỗi ngày” diễn ra từ nay đến 30/11/2026.

Với mức giảm kịch sàn lên đến 50%++, tặng quà trị giá tới 4 triệu đồng, phiếu mua hàng 2 triệu đồng, tặng thêm 1 năm bảo hành cùng miễn phí sửa chữa tại nhà trên toàn hệ thống, chương trình hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị cho người tiêu dùng.

Mua TV - Chọn Smart TV, Google TV “ngon bổ rẻ” hay rinh siêu phẩm QLED, NanoCell?

Nhu cầu tân trang không gian phòng khách đón Tết luôn bắt đầu từ việc lựa chọn một chiếc màn hình lớn phục vụ những giờ phút quây quần sum họp. Tuy nhiên, thay vì mua sắm cảm tính, người tiêu dùng thông minh đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa độ lớn khung hình và công nghệ hiển thị tương xứng với chi phí bỏ ra.

Với các gia đình trẻ, người thuê nhà hoặc những ai muốn tối ưu chi phí ở mức tối đa mà vẫn có màn hình lớn xem phim, bóng đá sắc nét thì Google TV Coex 4K UHD 55 inch (55UT7002XG) chính là sự lựa chọn số 1. Được giảm sâu tới 40%, model này hiện chạm sàn chỉ còn 8,99 triệu đồng (tiết kiệm đến 6 triệu đồng so với giá niêm yết 14,99 triệu đồng).

Nếu hầu bao nhỉnh hơn một chút ở phân khúc tầm trung từ 11 đến 12 triệu đồng, người mua lập tức có cơ hội chạm tay vào những khung hình 65 inch cực đại. Nổi bật nhất là Smart TV Samsung 4K 65 inch (65U8500) khi được áp dụng mức giảm sốc chạm đáy 50%, giá sau khi trừ toàn bộ khuyến mại chỉ còn 11,49 triệu đồng.

Trong khi đó, những tín đồ chuộng màu sắc rực rỡ, độ sâu tương phản có thể chọn Google TV QLED UHD Coex 65 inch (65QA9002XG) giảm 38% còn 12,49 triệu đồng.

Ngược lại, với những gia chủ có điều kiện tài chính dư dả, mong muốn biến phòng khách thành rạp chiếu phim tại gia chuẩn mực, hai đại diện cao cấp rất đáng “xuống tiền” là TV NANO 4K UHD LG AI 65 inch (65NU875BPSC) giảm 33% chỉ còn 12,99 triệu đồng; Smart TV QLED Samsung 55 inch (55Q7FA) với công nghệ chấm lượng tử đỉnh cao giảm sốc 44% còn 13,99 triệu đồng (giá niêm yết 24,9 triệu đồng)….

Tủ lạnh & giặt sấy - Thiết thực, tiết kiệm và tiện nghi cho gia đình hiện đại

Thời điểm cận Tết cũng là lúc áp lực lưu trữ thực phẩm và bài toán giặt sấy mùa mưa rét dồn dập ập đến. Việc chọn thiết bị dung tích bao nhiêu, công nghệ ra sao tùy thuộc hoàn toàn vào cấu trúc gia đình và mức đầu tư dự kiến.

Đối với các bạn trẻ độc thân, các gia đình nhỏ hoặc người ở căn hộ cho thuê cần giải pháp kinh tế nhất, tủ lạnh 2 cửa Coex 123 lít giảm 20% còn 3,59 triệu đồng là phương án “êm ví” hàng đầu.

Với gia đình 3-4 thành viên, tủ lạnh 2 cửa Coex Inverter 354 lít ghi điểm tuyệt đối nhờ thiết kế lấy nước bên ngoài sang trọng, tiết kiệm điện năng và được trợ giá tới 43% chỉ còn 8,99 triệu đồng…

Với những gia đình sở hữu không gian bếp mở sang trọng, đông thành viên và có thói quen chuẩn bị cỗ bàn, tích trữ đồ ăn cả tuần, khách hàng có thể cân nhắc tủ lạnh 4 cửa Inverter Aqua 460 lít giảm 19% giá siêu sốc 10,49 triệu đồng (tặng kèm ấm siêu tốc); tủ lạnh 4 cửa Coex Inverter 362 lít đa năng giảm sâu 40% giá chỉ 11,99 triệu đồng, được MediaMart tặng thêm đèn diệt muỗi thông minh và phiếu mua hàng 500.000 đồng…

Ở phân khúc máy giặt phổ thông, chiếc máy giặt cửa trên Panasonic 10.5kg giá chỉ 8,99 triệu nổi tiếng nhờ mâm giặt mạnh mẽ, xoáy tan vết bẩn cứng đầu và siêu bền bỉ qua năm tháng.

Để giải phóng đôi tay trong những ngày đông giá rét, gia đình đông người nên chọn ngay máy giặt lồng ngang AI Inverter Coex 10.5kg giảm tới 48% chỉ còn 6,49 triệu đồng (tặng kèm vợt muỗi); máy giặt lồng ngang LG Inverter AI DD 12kg giảm 26% còn 12,49 triệu đồng.

Đặc biệt, để chấm dứt hoàn toàn cảnh quần áo phơi lâu ngày bốc mùi ẩm mốc, việc đầu tư thêm máy sấy thông hơi Coex 8.5kg 6,49 triệu đồng (tặng đèn diệt muỗi và phiếu mua hàng 200.000 đồng) sẽ mang lại cảm giác quần áo thơm tho, mềm mại mặc ngay sau mỗi mẻ sấy.

Gia dụng bếp - Bảo vệ sức khỏe ngày đông với chi phí tối ưu

Không khí lạnh tràn về kéo theo nhu cầu cấp thiết về nước nóng tắm giặt và thiết bị nấu nướng nhanh gọn. Thay vì chịu đựng giá rét hay mất công đun nấu rườm rà, người tiêu dùng ở mọi mức thu nhập đều có thể tìm thấy giải pháp chăm sóc tổ ấm phù hợp tại MediaMart.

Người muốn chi tiêu tiết kiệm tối đa có thể chọn bình nóng lạnh gián tiếp Roler 15 lít giảm sâu 42% chỉ còn 1,49 triệu đồng, bình nóng lạnh Ariston 15 lít giảm 46% còn 2,39 triệu đồng. Phiên bản thanh mảnh Ariston 20 lít Slim3 giảm 39% còn 3,59 triệu… là những lựa chọn dẫn đầu thị trường.

Công việc bếp núc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với lò vi sóng Toshiba 20 lít giảm 43% chỉ còn 1,19 triệu; lò vi sóng cơ 20 lít Roler giảm nửa giá 50% chỉ còn 1,29 triệu đồng… giúp rã đông thực phẩm và hâm nóng bữa cơm gia đình chỉ sau tích tắc.

Bên cạnh nguồn nước ấm tắm giặt, sức khỏe cả nhà còn được bảo bọc toàn diện nhờ máy lọc nước nóng lạnh 9 cấp RO Block Kangaroo Infinity giảm 46% còn 4,89 triệu.

Không gian nấu nướng của căn bếp hiện đại sẽ được nâng cấp trọn vẹn với bếp từ đôi Inverter Roler giảm mạnh 40% chỉ còn 2,99 triệu; máy hút bụi hộp Panasonic trợ giá 42% chỉ còn 1,99 triệu… giúp nhà cửa luôn tinh tươm trước thềm Tết đến.

Thiết bị công nghệ - Chọn máy bình dân hay “lên đời” Flagship đỉnh cao?

Đợt xả kho trợ giá quy mô lớn lần này cũng là thời điểm vàng để học sinh, sinh viên và dân công sở nâng cấp công cụ làm việc, học tập.

Với tiêu chí “vừa đủ xài, tiết kiệm chi phí”, người dùng phổ thông chỉ cần đầu tư chiếc smartphone Xiaomi Redmi Note 15C (4GB/128GB) đang giảm 14% chỉ còn 4,29 triệu; Samsung Galaxy A17 4G (8GB/128GB) giảm 16% chỉ còn 5,19 triệu…

Chỉ cần bỏ ra chưa đến 500.000 đồng là bạn đã sở hữu trọn bộ phụ kiện chính hãng gồm Tai nghe Bluetooth Genius 269.000 đồng; Loa máy tính Bluetooth Microlab 450.000 đồng...

Phân khúc cao cấp dành cho những tín đồ công nghệ sành điệu, có điều kiện kinh tế, không thể bỏ qua iPhone 17 Pro Max 256GB với mức giảm kỷ lục 5,5 triệu đồng, giá chạm đáy chỉ còn 33,59 triệu; MacBook Neo A18 (Neo A18 Pro 13 inch, RAM 8GB, SSD 256GB) giảm ưu đãi còn 18,69 triệu; laptop doanh nghiệp siêu bền Asus ExpertBook giảm 22% chỉ còn 15,69 triệu, tặng kèm ổ cắm sạc nhanh Roler và túi đựng máy thanh lịch.

An tâm tuyệt đối với bảo chứng dịch vụ từ MediaMart

Xuyên suốt chiến dịch “Đại tiệc cuối năm 2026 - Giá rẻ mỗi ngày”, MediaMart cam kết quyền lợi trọn vẹn với chuỗi đặc quyền ưu đãi: tặng thêm 1 năm bảo hành, sửa chữa tại nhà, chính sách 1 đổi 1 tới 12 tháng, trợ giá thu cũ đổi mới đến 2 triệu đồng, miễn phí giao lắp 4 giờ và trả góp 0% lãi suất xét duyệt siêu tốc.

Chương trình áp dụng đồng bộ từ nay đến hết tháng 11/2026 tại hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc, website https://mediamart.vn/ và hotline 1900 6788.