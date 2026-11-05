(VTC News) -

Được phát triển và sản xuất tại Việt Nam, metik mang đến một diện mạo mới cho những gói bim bim vốn quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Không chỉ chú trọng phát triển hương vị, thương hiệu metik cũng xây dựng hình ảnh hiện đại, trẻ trung, mang đậm cá tính và tinh thần sáng tạo của thế hệ Gen Z. Với metik, mỗi gói snack không đơn thuần là một món ăn vặt mà còn là chất xúc tác cho những cuộc trò chuyện, những cuộc vui và những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè.

Mới đây, tại Ngày hội Sinh viên Văn Hiến 2026 diễn ra ở Sân vận động Quận 8 (TP.HCM), thương hiệu đã tạo nên một không gian giải trí đầy màu sắc, mang đến 20.000 phần quà hấp dẫn cùng hàng loạt hoạt động tương tác sôi động dành cho sinh viên.

Metik - Snack thuần Việt mang đến trải nghiệm thú vị cho gen Z Việt.

Đặc biệt, với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, metik đã trao tặng 1 tỷ đồng nhằm tiếp sức học tập cho sinh viên Trường Đại học Văn Hiến. metik mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình học tập, phát triển bản thân và theo đuổi những ước mơ tương lai.

Được biết, sản phẩm snack metik được sản xuất tại Công ty Cổ phần OCHAO (được phát triển trong hệ sinh thái của HUNGHAU Holdings).

Với định hướng đầu tư vào công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, OCHAO hướng đến phát triển những sản phẩm snack Việt có chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và từng bước mở rộng cơ hội xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để metik theo đuổi mục tiêu xây dựng một thương hiệu snack thuần Việt có sức cạnh tranh trong thị trường thực phẩm hiện đại.