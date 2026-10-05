Có gì hấp dẫn tại sự kiện ‘Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi’?

(VTC News) -

Chiều 5/10, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Gặp gỡ Việt Nam tổ chức họp báo công bố chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” lần thứ I.

Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 10,11/2026, dự kiến thu hút hơn 100 đại biểu cấp cao đại diện cho các chính phủ tại Đông Nam Á, các định chế tài chính, ngân hàng phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Quang cảnh buổi Họp báo về sự kiện “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và biến đổi”

Nói về ý nghĩa của sự kiện, GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE chia sẻ, đối thoại Quy Nhơn tiếp nối ước mơ hai mươi năm của Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE sẽ tạo ra nơi giao lưu cởi mở giữa cộng đồng khoa học quốc tế vì hòa bình và tương lai con người.

Theo GS. Trần Thanh Vân, đứng trước thách thức biến đổi khí hậu, sáng kiến này mở rộng không gian kết nối giữa khoa học, chính sách, tài chính, doanh nghiệp và xã hội. Khí hậu hiện nay liên quan trực tiếp đến năng lượng, lương thực, việc làm và đời sống. Với các nước đang phát triển, chuyển đổi sinh thái không thể đánh đổi bằng sự suy giảm tăng trưởng, mà phải đồng thời giúp giảm phát thải, thích ứng khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng - lương thực.

“Đối thoại Quy Nhơn hướng tới trở thành một diễn đàn cởi mở, tin cậy, vượt qua ranh giới nghi thức để các bên nói thẳng, lắng nghe và hành động. Diễn đàn tập trung vào ba định hướng cốt lõi: kết nối khoa học với quyết định chính sách và nguồn lực tài chính; gắn giải pháp khí hậu với mục tiêu phát triển công bằng; đồng thời nâng cao tiếng nói của Đông Nam Á trên bản đồ khí hậu toàn cầu

Tham vọng của ICISE là trở thành ngôi nhà của sự tin cậy, đưa Quy Nhơn thành điểm khởi đầu cho những liên minh hành động thiết thực, nhân văn và bền vững.” GS. Trần Thanh Vân cho biết.

Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sự kiện được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự hỗ trợ của UBND tỉnh và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và sự đồng hành từ nhiều tổ chức quốc tế, sẽ thảo luận xoay quanh, chuyên sâu về khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, rủi ro khí hậu và công cụ tài chính cho chuyển đổi. Từ đó giúp kết nối các góc nhìn đa chiều, làm tiền đề chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên bắt đầu từ năm 2027.

Lấy cảm hứng từ các diễn đàn chiến lược hàng đầu thế giới, Đối thoại Quy Nhơn không đóng vai trò một tiến trình đàm phán liên chính phủ hay đưa ra các cam kết mang tính ràng buộc. Thay vào đó, đây là không gian trao đổi cởi mở, tin cậy và định hướng hành động thực chất.

Một góc hệ sinh thái Cồn Chim - Đầm Thị Nại, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu tại Quy Nhơn.

Sự kiện sẽ mở ra nhiều liên minh hợp tác mới, khẳng định vai trò cầu nối quốc tế của ICISE và tạo đà cho những hành động ứng phó khí hậu thiết thực trong tương lai.