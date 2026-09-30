Điều gì giúp Ocean City liên tục hút dân về ở?

(VTC News) -

Khoảng 90% hạ tầng, tiện ích đã hoàn thiện cùng sự hiện diện của cư dân, dòng khách du lịch thường xuyên là bằng chứng sống cho một đại đô thị đang vận hành và sở hữu sức sống thật, thu hút cư dân về ở.

Sức sống và giá trị của đô thị được kiểm chứng bằng cộng đồng hiện hữu

“Hàng quán ngày một nhiều, đa dạng dịch vụ từ ẩm thực, spa tới giáo dục, cách nhà chỉ mấy bước chân, rất tiện lợi. Tôi còn đặc biệt thích sống ở đây bởi không gian xanh mát, sạch sẽ”.

Đó là cảm nhận của chị Thanh Loan, cư dân khu Chà Là, Vinhomes Ocean Park 2, sau một thời gian sinh sống tại Ocean City - đại đô thị phía Đông Hà Nội. Với chị, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là những điều diễn ra ngay trước cửa nhà: hàng quán có thêm khách, dịch vụ phong phú hơn, phố xá ngày càng sôi động và những nhu cầu thường nhật được đáp ứng ngay trong đại đô thị.

Cộng đồng gần 150.000 cư dân tạo nên nhịp sống thật cho Ocean City.

Với người mua nhà, một đô thị đã vận hành là điều thuyết phục lớn nhất khi có thể trực tiếp quan sát cuộc sống đang diễn ra. Đó là những gia đình đưa con tới trường mỗi sáng, cư dân tập thể thao trong công viên, người lớn tuổi đi dạo bên hồ, nhà hàng đón khách vào buổi tối hay những tuyến phố ngày càng có thêm cửa hàng mới.

Tại Ocean City, hệ sinh thái phục vụ đời sống có quy mô hiếm thấy đã vận hành đầy đủ, từ trường học Vinschool, Brighton College Vietnam, VinUni; bệnh viện và phòng khám quốc tế Vinmec; trung tâm thương mại Vincom; công viên giải trí VinWonders, hệ thống hơn 100 công viên nội khu, trên 240 ha cây xanh và mặt nước… đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân ngay tại nơi ở.

“Trong phố có gì ở đây đều có, thậm chí, nhiều thứ chỉ ở đây mới có. Đơn giản nhất là không gian xanh, không khí trong lành, mở cửa là thấy công viên, hồ nước chứ không phải như nội đô toàn bê tông”, chị Loan so sánh.

Biệt thự Ocean City kết nối không gian riêng của gia đình với hệ tiện ích giáo dục, y tế, thương mại và nghỉ dưỡng đã hiện hữu.

Bên cạnh cư dân, mỗi ngày, Ocean City còn ghi nhận hàng chục nghìn lượt khách đến vui chơi, giải trí. Dòng người này tạo thêm nhu cầu cho ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, giáo dục và nhiều dịch vụ đời sống khác.

Chị Thu Hoài, chủ một nhà hàng tại Ocean City cho biết, lượng khách đến từ cả cư dân sinh sống trong đại đô thị lẫn nhóm khách tới vui chơi, trải nghiệm. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh có thêm nguồn khách ổn định, đặc biệt vào các khung giờ và ngày cao điểm.

“Sướng nhất là cuối tuần và các dịp lễ hội, thậm chí phải từ chối nhận khách vì kín bàn”, chị Hoài cho biết.

Từ góc độ bất động sản, một đô thị có thể tạo ra lượng khách đủ lớn để duy trì hoạt động của các cửa hàng, nhà hàng và dịch vụ là một chỉ dấu cho thấy cộng đồng cư dân đang hình thành một nền kinh tế đời sống thực sự. Đây cũng là khác biệt giữa một nơi để sở hữu bất động sản chờ tăng giá và một nơi để sống và đầu tư kinh doanh dài hạn.

Hoạt động cộng đồng gia tăng gắn kết cư dân và sức hút an cư

Với một đại đô thị quy mô gần 1.200ha, cộng đồng gần 150.000 người cũng đồng nghĩa với hàng chục nghìn câu chuyện sống diễn ra song song. Có gia đình chọn nơi đây vì trường học của con, có người ưu tiên môi trường xanh, có người tìm kiếm hệ thống dịch vụ thuận tiện, cũng có những chủ doanh nghiệp lựa chọn sống và kinh doanh trong cùng một không gian.

Riêng chị Thùy Linh, cư dân Vinhomes Ocean Park 3, điều khiến chị thích thú khi về cuộc sống tại Ocean City lại đến từ những hoạt động cộng đồng.

“Ban quản lý thường xuyên tổ chức các phong trào cộng đồng giúp gia đình hình thành nếp sống tích cực. Mình cùng con chăm cây để tham gia cuộc thi Nhà đẹp Vinhomes, từ đó duy trì những thói quen như rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường”, chị chia sẻ.

Cảnh quan được chăm sóc và hoạt động cộng đồng góp phần duy trì sức sống đô thị, bổ sung giá trị sử dụng cho mỗi căn nhà.

Từ việc chăm một hàng cây, tham gia một cuộc thi hay cùng hàng xóm duy trì không gian sống xanh, cộng đồng cư dân ngày càng thêm gắn kết. Cũng chính từ cộng đồng ấy, nhiều mối quan hệ hợp tác được gây dựng, nhiều cơ hội phát triển được mở ra. Cư dân tạo nên sức sống cho đô thị, và ngược lại, cũng chính đô thị tạo nên sức hút để ngày càng nhiều người dọn về ở.

Những người đang tìm bến đỗ an cư cho gia đình có thể nhìn thấy ở Ocean City trường học đang hoạt động, bệnh viện đang đón bệnh nhân, nhà hàng đang có khách, công viên đang có cư dân sử dụng và những người hàng xóm đang cùng tạo nên một cộng đồng văn minh. Giá trị của một ngôi nhà vì thế được đặt trong một đô thị đã có người sống, có hoạt động kinh doanh và có những trải nghiệm thực tế để kiểm chứng.

Trong khi cộng đồng tiếp tục mở rộng và hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, quỹ sản phẩm biệt thự trực tiếp từ chủ đầu tư lại chỉ còn dưới 5%. Điều này đồng nghĩa, cơ hội sở hữu một căn nhà trong một cộng đồng đã hình thành cũng ngày càng hữu hạn.