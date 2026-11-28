(VTC News) -

Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới chưa từng có, khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho APEC 2027. Cùng với sự cải thiện về kết nối giao thông, sân bay và hệ thống tiện ích, thị trường du lịch và lưu trú trên đảo cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư và thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế.

Phối cảnh nhà ga Phú Quốc.

Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn, Savills TP.HCM, cho rằng Phú Quốc dự kiến đón thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp giai đoạn 2027-2030, trong đó phần lớn gia nhập thị trường năm 2027-2028. Điều này khiến việc duy trì nhu cầu lưu trú, chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành sau APEC sẽ trở thành những yếu tố quan trọng định hình triển vọng thị trường.

- APEC 2027 đang tạo ra những thay đổi gì và điều này tạo sức hấp dẫn ra sao với du lịch nói chung, bất động sản du lịch Phú Quốc nói riêng, đặc biệt dưới góc độ đầu tư?

Screenshot 2026-11-28 at 17.53.31.png Phú Quốc có thể đón thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp trong giai đoạn 2027-2030, trong đó phần lớn nguồn cung dự kiến gia nhập thị trường vào năm 2027-2028 Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn, Savills TP.HCM

Theo tôi, APEC 2027 dự kiến diễn ra tháng 11/2027 sẽ mang lại cho Phú Quốc hai yếu tố quan trọng. Đó là một sự kiện quốc tế có khả năng quảng bá điểm đến và một mốc thời gian cụ thể để thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng. Hiện các hạng mục lớn như sân bay, giao thông, trung tâm hội nghị, cấp nước và xử lý chất thải đang được triển khai đồng thời và rất nhanh, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trước đây.

Điều này không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng phát triển và vận hành dài hạn của đảo. Khi môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, dòng vốn có cơ sở để hướng đến các kế hoạch dài hạn và bền vững hơn.

- Theo bà, từ APEC 2027, cơ cấu khách du lịch và định hướng phát triển thị trường khách sạn Phú Quốc sẽ thay đổi như thế nào so với những giai đoạn trước?

Một chuyển biến đáng chú ý là sự kiện sẽ tạo ra chuyển biến đáng chú ý với du lịch Phú Quốc. Du lịch đang và sẽ mở rộng từ thị trường nghỉ dưỡng truyền thống sang phục vụ đa dạng nhóm khách hơn, bao gồm khách hội nghị, khách doanh nghiệp và khách công tác. Đây là những nhóm khách có mức chi tiêu và nhu cầu sử dụng dịch vụ khác biệt, góp phần mở rộng nhu cầu cho thị trường lưu trú.

Bên cạnh đó, sự tham gia ngày càng nhiều của các thương hiệu quản lý khách sạn và nhà đầu tư quốc tế, sẽ thúc đẩy phân khúc lưu trú cao cấp phát triển. So với những chu kỳ trước, thị trường có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực vận hành, thay vì chỉ dựa vào sức hút của nghỉ dưỡng.

- Cùng với hạ tầng, hàng loạt dự án lưu trú, dịch vụ cũng đang đẩy mạnh đầu tư. Theo bà, dự báo nguồn cung khách sạn cao cấp tại Phú Quốc sẽ tăng trưởng ra sao trong giai đoạn 2027-2030?

Hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang chạy nước rút về đích.

Theo dự báo của Savills, Phú Quốc có thể đón thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp trong giai đoạn 2027-2030, trong đó phần lớn nguồn cung dự kiến gia nhập thị trường vào năm 2027-2028. Điều này có thể đưa quy mô nguồn cung khách sạn 4-5 sao của đảo Ngọc tăng gần gấp đôi so với hiện nay.

Đáng chú ý, phần lớn nguồn cung mới tập trung tại Nam đảo và gắn với các thương hiệu quản lý quốc tế.

Trong khi đó, năm 2025 và giai đoạn đầu năm 2026 ghi nhận hoạt động tích cực của du lịch Phú Quốc, công suất phòng tại các khách sạn cao cấp luôn duy trì trên 80%.

Tuy nhiên, khi nguồn cung tăng nhanh, bài toán của thị trường sẽ không còn đơn thuần là đáp ứng nhu cầu phòng lưu trú, mà cần duy trì chất lượng dịch vụ và khả năng lấp đầy.

- Sau APEC 2027, đâu sẽ là những yếu tố quyết định khả năng duy trì sức hút và hiệu quả khai thác của thị trường khách sạn Phú Quốc?

Nhiều dự án liên tục đầu tư, Phú Quốc sẽ có “thành phố khách sạn” quy tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng đình đám nhất thế giới.

Có 3 yếu tố quan trọng định hình lại du lịch Phú Quốc từ APEC 2027. Đầu tiên là khả năng thu hút khách quanh năm để giảm phụ thuộc vào mùa vụ; thứ hai là mở rộng kết nối bay thẳng với các thị trường nguồn và thứ ba là phát triển trải nghiệm du lịch vượt ra ngoài phạm vi khách sạn, giúp du khách lưu trú lâu hơn và quay trở lại.

Ngoài ra, thị trường cần bảo đảm năng lực đón khách thông qua hệ thống hàng không, doanh nghiệp lữ hành và kết nối giữa các điểm đến. Năng lực thu hút, duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng cao cũng sẽ là một yếu tố quan trọng, khi quy mô hoạt động khách sạn mở rộng nhanh chóng.

Một điều lưu ý với nhà đầu tư là thị trường đang bước vào chu kỳ có tính chọn lọc cao hơn. Đối với các dự án khách sạn và nghỉ dưỡng, vị trí tốt là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Khả năng kết nối với hạ tầng, hệ sinh thái du lịch xung quanh, mức độ khác biệt của sản phẩm và năng lực vận hành chuyên nghiệp, mới là những yếu tố giúp duy trì sức cạnh tranh. Khi nguồn cung gia tăng, các dự án có khả năng tạo ra doanh thu thực và duy trì hiệu quả khai thác dài hạn sẽ có lợi thế rõ rệt hơn.