(VTC News) -

Sau 3 tuần hồi phục khá mạnh từ vùng đáy tháng 8, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều trong tuần giao dịch từ ngày 7 - 11/9. VN-Index khép tuần tại 1.795,46 điểm, giảm gần 58 điểm, tương đương 3,1%, qua đó đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm vừa chinh phục trước đó.

Riêng trong phiên cuối tuần, áp lực bán đặc biệt mạnh kéo chỉ số giảm khoảng 34 điểm, trong khi 28/30 cổ phiếu trong rổ danh mục VN30 đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm Vingroup, từng nhiều lần giữ vai trò nâng đỡ chỉ số trong các nhịp trước, cũng không còn đủ sức bù đắp cho trạng thái suy yếu trên diện rộng.

Theo chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán SHS, nhịp phục hồi của VN-Index trong thời gian qua chủ yếu dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm Vingroup. Như vậy xét theo VN-Index, sau khi chỉ số đã vượt lên vùng giá trung bình 200 phiên thì xu hướng hiện nay là điều chỉnh, kiểm định lại vùng hỗ trợ này.

Xu hướng giá VN-Index vẫn có thể cải thiện tích cực nếu phục hồi, tăng điểm trở lại quanh vùng giá 1.780 điểm - 1.800 điểm.

Chứng khoán vẫn có thể chịu áp lực bán trong ngắn hạn. (Ảnh minh hoạ).

Điểm số VN-Index vẫn đang trong nhịp điều chỉnh nhưng đa số các nhóm ngành khác đều suy yếu và chịu áp lực bán mạnh trong thời gian qua. Chất lượng, khả năng sinh lợi ngắn hạn của thị trường suy yếu và cũng thể hiện qua chỉ số VN30 đang giao dịch dưới đường giá trung bình 200 phiên.

Thị trường sau 3 tuần phục hồi, tăng điểm đang chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh ngưỡng 1.800 điểm. Đây là vùng giá tương đương giá trung bình 200 phiên, cũng như đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 7, tháng 8/2026.

Theo vị chuyên gia này, áp lực bán ngắn hạn trong phiên cuối tuần là khá mạnh và nhà đầu tư trở nên mất kiên nhẫn nhất là khi chỉ số VN30 không giữ được vùng hỗ trợ mạnh. Điều này có thể dẫn đến rủi ro thị trường sẽ chịu áp lực giải chấp ngắn hạn trong những phiên tiếp theo.

Trường hợp tích cực, vị chuyên gia kỳ vọng thị trường sẽ cân bằng và phục hồi trở lại quanh ngưỡng 1800 điểm và rủi ro điều chỉnh sâu là chưa cao. Nếu thị trường vẫn chịu áp lực giảm điểm thì VN-Index vẫn sẽ phục hồi trở lại vùng giá 1800 điểm.

Trong khi đó, chuyên gia của Chứng khoán Pinetree cho rằng, thị trường tuần tới nhiều khả năng tiếp tục tiêu cực khi nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữa tuần. Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông khiến lo ngại rủi ro tiếp tục lan rộng.

Nếu Fed phát đi thông điệp diều hâu, đồng USD mạnh lên có thể tạo thêm áp lực đối với tỷ giá và dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi. Trong kịch bản đó, tâm lý chờ đợi có thể khiến dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản thu hẹp và VN-Index khó lấy lại mốc 1.800 điểm.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu cao cần quản trị theo từng vị thế, không ra quyết định chỉ vì VN-Index tăng hoặc giảm. Khi VIC và VHM có thể làm sai lệch cảm nhận về chỉ số, xu hướng chính và chất lượng dòng tiền của từng cổ phiếu phản ánh sát hơn rủi ro thực của danh mục.

Những cổ phiếu vẫn giữ nền giá, duy trì cấu trúc đáy sau cao hơn đáy trước, thanh khoản tăng trong phiên đi lên và co lại khi điều chỉnh có thể tiếp tục được nắm giữ. Ngược lại, cổ phiếu bị phân phối, phá hỗ trợ, hồi phục với thanh khoản cạn hoặc liên tục yếu hơn ngành cần được hạ tỷ trọng. Các vị thế đầu cơ và vị thế sử dụng margin cao nên được xử lý trước.

Nhà đầu tư không nên bán đồng loạt trong một phiên thanh khoản thấp, nhưng cũng không nên dùng sự ổn định của VN-Index để trì hoãn việc cắt giảm một cổ phiếu đã hỏng xu hướng. Việc mua mới chỉ phù hợp khi cổ phiếu xác nhận lại nền giá, dòng tiền chủ động quay lại và nhóm ngành có độ lan tỏa tốt hơn. Một phiên kéo chỉ số bằng vài mã trụ không phải tín hiệu để nâng rủi ro danh mục.

Về tiêu chí lựa chọn, Chứng khoán Yuanta Việt Nam ưu tiên sức mạnh tương đối, khả năng giữ hỗ trợ và cấu trúc thanh khoản trước; sau đó mới đánh giá chất lượng lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh, bảng cân đối kế toán, triển vọng tăng trưởng và định giá. Lợi nhuận nên đến từ hoạt động cốt lõi, dòng tiền theo kịp lợi nhuận kế toán và đòn bẩy nằm trong khả năng kiểm soát.

Ở thời điểm này, mục tiêu không phải đoán chính xác từng nhịp của VN-Index, mà là giữ lại những cổ phiếu còn được dòng tiền bảo vệ và chủ động loại bỏ các vị thế đã mất xu hướng. Chất lượng danh mục sẽ quyết định kết quả đầu tư nhiều hơn biến động của một chỉ số đang chịu ảnh hưởng lớn từ vài cổ phiếu vốn hóa cao.