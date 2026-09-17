Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu không để dân vùng lũ bị đói

(VTC News) -

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá xác nhận, ngày 17/9, ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh trực tiếp vào rốn lũ xã Kim Tân để kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân.

Tại khu vực đang bị nước lũ bao vây, ông Tô Anh Dũng thăm hỏi tình hình đời sống, động viên bà con bình tĩnh, khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống lũ.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá dẫn đầu đi ca nô vào thăm hỏi người dân vùng lũ xã Kim Tân. (Ảnh: CTV)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đang làm nhiệm vụ thường xuyên nắm chắc tình hình, rà soát các hộ dân trong khu vực bị cô lập, nhất là những gia đình có người già, trẻ nhỏ, người yếu thế để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Các lực lượng phải bảo đảm cung cấp kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị đói, thiếu nước uống hoặc các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian bị chia cắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng quà cho người dân vùng lũ xã Kim Tân, yêu cầu các lực lượng không để dân đói trong thời gian bị lũ chia cắt

Tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tự ý đi lại, không sử dụng phương tiện lưu thông qua khu vực nước chảy xiết, ngập sâu, nguy hiểm, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo thống kê, trên xã Kim Tân hiện có 1.364 hộ với 5.698 nhân khẩu tại 10 thôn có nhà ở bị ngập. Trong đó, 1.348 hộ với 5.653 nhân khẩu được sơ tán tại chỗ, tại các nhà cao tầng, kiên cố của gia đình, người thân ở khu vực an toàn, không bị ngập. 16 hộ với 45 nhân khẩu được sơ tán tập trung tại Trạm Y tế Thạch Định, Trường Tiểu học, THCS Thạch Định và nhà văn hóa thôn.

Ngoài số hộ có nhà ở bị ngập, hiện còn 456 hộ với 1.969 nhân khẩu tại 6 thôn đang bị chia cắt do mưa lũ.