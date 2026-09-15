Mưa lớn ở miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay (15/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 70mm như các trạm Tà Xi Láng (Lào Cai) 85mm; thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) 116,6mm; Lục Ngạn (Bắc Ninh) 98,8mm; Đông Hiếu (Nghệ An) 80mm; Hạ Long (TP Quảng Ninh) 73,8mm…

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Tuy nhiên, trước khi giảm mưa, mưa lớn vẫn bao trùm các khu vực này, nguy cơ lũ quét, sạt lở cũng như ngập úng cục bộ.

Mưa lớn đang bao trùm loạt tỉnh miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, từ chiều tối 15/9 đến ngày 16/9, mưa to đến rất to và dông tập trung ở phía Nam tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, lượng mưa dao động 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hải Phòng, Bắc Ninh cũng hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ trên 150mm.

Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 15/9, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Chiều tối và tối cùng ngày, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo một đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hoá. Hiện, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi lúc 12h là 12,77m, dưới báo động(BĐ) 3 0,23m. Lũ trên sông Âm (Thanh Hóa) đang dao động và ở trên mức BĐ1, trên sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa) đang lên và ở trên mức BĐ2. Mực nước trên sông Thao (Lào Cai), các sông ở Ninh Bình đang lên và còn ở dưới mức BĐ1.

Mực nước lúc 13h ngày 15/9 trên sông Bôi (Phú Thọ) tại trạm Hưng Thi 12,68m, dưới BĐ3 0,32m; Trên sông Âm (Thanh Hóa) tại trạm Lang Chánh 48,81, trên BĐ1 0,31m; sông Bưởi (Thanh Hóa) tại trạm Thạch Quảng 15,36m, trên BĐ2 0,36m; sông Yên (Thanh Hóa) tại trạm Chuối 3,06m, trên BĐ2 0,26m.

Từ nay đến ngày 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) lên trên mức BĐ3; sông Hoàng Long (Ninh Bình), các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, các sông ở Lào Cai còn ở dưới mức BĐ1.