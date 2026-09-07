Chủ tịch tỉnh viết thư gửi 11 hiệu trưởng, đề nghị một việc từ năm học đầu tiên

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa vừa có thư gửi các thầy, cô giáo là hiệu trưởng 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp khi những ngôi trường mới bắt đầu năm học đầu tiên.

Trong thư, ông Hòa dành nhiều nội dung nói về một vấn đề tưởng nhỏ: Xây dựng nếp sống cho học sinh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Trung ương và tỉnh đã dành nguồn lực rất lớn để xây dựng 11 trường. Học sinh được học trong phòng học mới, ở nhà nội trú, có nhà ăn, sân chơi, khu vệ sinh và nhiều điều kiện mà các thế hệ học sinh vùng cao trước đây chưa có.

Trong khi đó, nhiều trường, điểm trường trên địa bàn vẫn còn khó khăn, thầy cô và học sinh phải học tập, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn.

Ông Lê Hải Hòa kiểm tra cơ sở vật chất trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Bởi vậy, ông Hòa cho rằng 11 trường không chỉ phải sử dụng tốt công trình được đầu tư mà còn cần chứng minh bằng kết quả thực tế đây là mô hình giáo dục tốt, xứng đáng tiếp tục được đầu tư, nhân rộng.

“Trường mới đẹp rồi, bây giờ phải gây dựng cho được nếp sống đẹp trong trường”, Chủ tịch tỉnh nhắn gửi các hiệu trưởng.

Từ gấp chăn, nhặt rác đến giữ sạch nhà vệ sinh

Một trong những nội dung đáng chú ý trong lá thư là yêu cầu giáo dục kỹ năng tự phục vụ và trách nhiệm với không gian chung cho học sinh nội trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị các trường dạy học sinh tự gấp chăn màn, sắp xếp chỗ ở; giữ sạch phòng ở, lớp học, hành lang và sân trường. Sau khi ăn, học sinh biết thu dọn; sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ; không xả rác, không viết vẽ lên bàn ghế, tường nhà.

Học sinh cũng cần hình thành thói quen không làm hỏng cây xanh, thiết bị; sử dụng điện, nước tiết kiệm. Khi nhìn thấy rác thì nhặt, thấy vòi nước chảy thì khóa, phát hiện đồ dùng chung hỏng thì báo để sửa. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đó đều là những việc nhỏ nhưng có thể tạo nên thói quen lâu dài.

“Một đứa trẻ biết gấp chăn sau khi ngủ dậy, biết nhặt một mẩu rác mình nhìn thấy, biết giữ sạch nhà vệ sinh sau khi sử dụng, biết tắt điện khi ra khỏi phòng thì sau này đi đâu cũng có thể sống ngăn nắp và có trách nhiệm”, ông Hòa viết trong thư.

Tuy nhiên, ông Hòa cũng lưu ý việc rèn luyện kỹ năng không đồng nghĩa sử dụng học sinh để thay thế nhân viên vệ sinh hay lấy lao động làm hình thức xử phạt.

Công việc giao cho trẻ phải phù hợp lứa tuổi, bảo đảm vệ sinh, an toàn. Mục tiêu là giúp học sinh biết tự phục vụ và cùng chăm sóc nơi mình sống.

Hiệu trưởng, giáo viên phải làm trước

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, muốn tạo được nếp sống đó, người lớn trong trường phải làm gương. “Muốn học sinh giữ trường sạch thì người lớn phải giữ trường sạch. Muốn học sinh quý tài sản chung thì thầy cô phải quý từng phòng học, từng thiết bị, từng cây xanh của trường”.

Ông đề nghị trong những buổi lao động, vệ sinh chung, hiệu trưởng và giáo viên có thể cùng làm với học sinh. Cách làm này, theo ông, sẽ khiến học sinh nhớ lâu hơn một buổi phổ biến nội quy.

Một nguyên tắc khác được Chủ tịch tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh là sự bình đẳng. Học sinh đến từ những gia đình, hoàn cảnh khác nhau nhưng khi bước qua cổng trường đều bình đẳng.

Việc trực nhật, vệ sinh hay lao động không được mặc định giao cho một nhóm học sinh; đặc biệt không để học sinh nghèo hơn, yếu hơn hoặc học kém hơn phải làm nhiều hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đặt ra một “phép thử” dài hạn đối với 11 ngôi trường: Sau 1 năm, rồi 3 năm, 5 năm, trường vẫn phải sạch, cây xanh được chăm sóc, thiết bị được giữ gìn, phòng ở ngăn nắp.

Quan trọng hơn, học sinh phải khỏe mạnh, tự tin, lễ phép, biết chăm sóc bản thân và giúp đỡ người khác.

Nếu 11 trường vận hành tốt, theo ông Hòa, tỉnh sẽ có cơ sở thực tế để tiếp tục đề xuất đầu tư, nhân rộng mô hình, giúp thêm trẻ em vùng khó khăn có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Ngược lại, nếu trường được xây đẹp nhưng chỉ vài năm đã xuống cấp, trong khi ý thức và chất lượng giáo dục không tiến bộ tương xứng, sẽ khó thuyết phục khi nhiều nơi khác vẫn đang chờ được đầu tư.