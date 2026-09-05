Cảm động cảnh chèo thuyền vượt lũ dữ, đưa học sinh đi khai giảng ở Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 5/9, lực lượng Công an xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tổ chức hỗ trợ đưa khoảng 150 em học sinh, và thầy cô giáo qua khu vực bị chia cắt bằng thuyền để kịp đến trường dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Video: Lực lượng chức năng chèo thuyền vượt sông, đưa học sinh dự lễ khai giảng năm học mới. (Nguồn: MXH)

Trước đó, ngày 20/8, mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi cầu tạm bắc qua khe Hội Nguyện tại bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Vụ việc làm tuyến giao thông chính vào 2 bản bị chia cắt hoàn toàn.

Hơn 300 hộ với gần 1.400 người dân bị cô lập, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng chèo thuyền đưa học sinh đi khai giảng. (Ảnh: Công an xã Yên Hòa)

Trước nguy cơ khoảng 150 học sinh không thể đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, từ sáng sớm ngày 5/9, UBND xã Yên Hòa triển khai phương án hỗ trợ.

Công an, dân quân tự vệ, cán bộ thôn, bản cùng các phương tiện được huy động để đưa học sinh, thầy cô giáo vượt dòng nước chảy xiết qua sông để kịp dự lễ khai giảng năm học mới.

Nước lớn từ thượng nguồn chảy về khiến việc đi lại của người dân, học sinh gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Công an xã Yên Hòa)

Ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 gây ra vào cuối tháng 8/2026, cầu tạm vào bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, nơi có điểm trường học bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng nay, để đưa các em học sinh, thầy cô đến trường, từ sáng sớm địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ đưa học sinh qua sông dự lễ khai giảng năm học mới đúng giờ.

Lực lượng chức năng giăng dây, chèo thuyền đưa học sinh, các thầy cô qua sông. (Ảnh: Công an xã Yên Hòa)

Cũng theo ông Truyền, trong thời gian tới do việc đi lại khó khăn, để đảm bảo an toàn, địa phương sẽ bố trí cho các em ở lại trường bán trú và cuối tuần về với gia đình.

Ngoài ra, chính quyền cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án làm cầu mới để việc đi lại của người dân, học sinh đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.