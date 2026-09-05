Lào Cai: Học sinh phường Cam Đường rộn ràng khai giảng năm học mới

(VTC News) -

Hòa chung không khí của ngày khai trường trên cả nước, lễ khai giảng năm học mới của các em học sinh trên địa bàn phường Cam Đường đã diễn ra trang trọng, rộn ràng với niềm vui, háo hức được gặp lại thầy, cô, bạn bè.

Năm học 2026 - 2027 là năm học đặc biệt đối với giáo dục phường Cam Đường, khi mạng lưới trường học được tổ chức lại theo mô hình mới. Từ 20 trường công lập trước đây, phường đã sắp xếp còn 8 trường công lập, gồm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS. Trong đó, trường THCS Lý Tự Trọng tiếp tục được duy trì ổn định.

Toàn phường có 340 nhóm/lớp với 12.073 học sinh của ba cấp, trong đó cấp mầm non 2.342 học sinh, cấp tiểu học 5.889 học sinh, cấp THCS 3842 học sinh. Sau sắp xếp, các nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, phát triển STEM/STEAM, tăng cường ngoại ngữ và năng lực số cho học sinh.

Học sinh trường THCS Lý Tự Trọng dự lễ khai giảng trong không khí trang trọng, rộn ràng.

Dự lễ khai giảng tại trường THCS Lý Tự Trọng, ông Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường, thể hiện mong muốn tập thể nhà trường luôn đoàn kết, trách nhiệm, yêu thương, sáng tạo và phát triển; chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tập trung đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2025 - 2026, các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục của trường THCS Lý Tự Trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, 738 học sinh nhà trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật tại các kỳ thi, cuộc thi.

Sau lễ khai giảng, rất nhiều hoạt động trải nghiệm được diễn ra sôi nổi tại trường THCS Lý Tự Trọng.

Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường đoạt 77 giải, dẫn đầu toàn tỉnh. Ở các sân chơi cấp quốc gia, nhà trường đạt nhiều thành tích và là 1 trong 10 trường THCS, THPT trên toàn quốc đoạt giải tập thể cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55; giải Nhì cuộc thi STEM xanh cấp quốc gia; giải Ba cuộc thi “Cùng bạn kiến tạo tương lai”; 2 giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc và giải Khuyến khích Cuộc thi Trạng nguyên tuổi 13.

Với những kết quả đạt được, nhà trường được UBND phường Cam Đường đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đang được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Ông Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2026 - 2027, trường THCS Lý Tự Trọng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và dạy học theo hướng đúng, an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả.

Nhà trường chú trọng phát triển các hoạt động STEM, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học; tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, an toàn, kỷ cương và nhân văn. Một trong những định hướng được đặt ra là giúp mỗi học sinh biết ít nhất một môn thể thao và yêu thích một hoạt động nghệ thuật.

Nhân dịp này, lãnh đạo phường Cam Đường trao 9 suất học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Dự Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Cam Đường, ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Chủ tịch UBND phường Cam Đường, Lào Cai đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường, với mong muốn năm học mới nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các giá trị và truyền thống tốt đẹp đã được vun đắp từ nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Chủ tịch UBND phường Cam Đường, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Tiểu học Cam Đường được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Tiểu học Cam Đường, trường Tiểu học Pom Hán, cấp tiểu học của trường TH&THCS Xuân Tăng với 51 lớp, 1.768 học sinh, trụ sở chính được đặt tại cấp tiểu học trường TH&THCS Xuân Tăng trước sáp nhập. Các phân hiệu, điểm trường gồm: Tiểu học Cam Đường, Tiểu học Pom Hán, điểm trường tổ 10 Xuân Tăng của trường chính.

Bước vào năm học mới, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết để tạo nên sức mạnh, trách nhiệm để xây dựng niềm tin, đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh.

Trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, tiếng trống khai giảng vang lên tại các sân trường, mở đầu hành trình mới với niềm tin và quyết tâm mới.

Từ giáo dục mầm non đến đại học, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, phường Cam Đường đang từng bước hình thành một hệ sinh thái giáo dục đa dạng, đồng bộ, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.