Nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ, đồng thời thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn đối với sự hy sinh cao cả của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa, chiều 23/11, tại xã Hóc Môn, TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026).

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội trao quà tại chương trình kỷ niệm.

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết, nhắc đến Nam Kỳ khởi nghĩa là nhắc đến vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương “18 thôn vườn trầu” giàu truyền thống yêu nước, địa bàn có vị trí quan trọng trong phong trào cách mạng ở Nam Bộ.

Trên mảnh đất này, tinh thần bất khuất của nhân dân, sự đùm bọc, chở che của đồng bào đối với cách mạng và ý chí đấu tranh của những người cộng sản đã hòa quyện, tạo nên sức mạnh làm nên những ngày tháng lịch sử không thể nào quên.

Đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, thực hiện lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, quân và dân Nam Bộ đồng loạt đứng lên. Tại Hóc Môn, khi lệnh về đến, thanh niên các làng trở thành nghĩa quân, đuốc được thắp lên; các cánh quân từ bốn tổng Long Tuy Thượng, Long Tuy Trung, Long Tuy Hạ và Bình Thạnh Trung với giáo mác, gậy tầm vông trong tay tiến về quận lỵ, tấn công Dinh quận trưởng. Trước Dinh quận, nghĩa quân nhất tề tiến công, người này ngã, người khác xông lên thay, giằng co quyết liệt với địch đến gần sáng.

Cuộc khởi nghĩa tuy chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn và binh biến Đô Lương đã khẳng định tinh thần cách mạng tiến công, để lại những bài học quý báu về xây dựng lực lượng, vận động quần chúng, góp phần chuẩn bị cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chủ tịch Quốc hội trao quà tại chương trình kỷ niệm.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn nhấn mạnh, 86 năm đã trôi qua, thời gian có thể làm đổi thay diện mạo quê hương, nhưng không thể làm phai mờ giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Nam Kỳ khởi nghĩa. Từ ngọn lửa đấu tranh năm 1940, qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do của dân tộc luôn được tiếp nối, bồi đắp qua các thế hệ.

Tự hào về truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn luôn xác định: tưởng nhớ công lao của cha anh không chỉ bằng lời tri ân trong ngày kỷ niệm, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng kết quả xây dựng, phát triển quê hương và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, xã Hóc Môn quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống bằng những việc làm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ; thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, chăm lo người có công và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo TP.HCM chứng kiến nhà tài trợ trao tặng kinh phí xây dựng công trình Trường THPT Hồ Thị Bi cho lãnh đạo xã Hóc Môn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, nơi gắn liền với những trang sử oanh liệt của Nam Bộ kháng chiến, là “địa chỉ đỏ” in dấu chân của những chiến sĩ cách mạng kiên trung để lại bản hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Đoàn cũng đã tới dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Dinh Quận, nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ 23/11/1940 và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài lịch sử của quân và dân 18 thôn Vườn Trầu.

Lê Tuyết (VOV)