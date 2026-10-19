Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas

Lê Tuyết(VOV)
Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-liechtenstein-brigitte-haas-post1342725.vov
Nhà vua Đan Mạch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng thành viên Hoàng gia và nguyên thủ nước ngoài.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng trong pháo đài Kastellet tại Copenhagen.
Loạt trận tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev, Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 19/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Tổng thống Ukraine tái tranh cử và đề xuất họp ba bên về xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nếu Mỹ đứng về phía Nga sẽ là một “sai lầm" nhưng khẳng định vẫn coi Tổng thống Donald Trump là đồng minh.
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