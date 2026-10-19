Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Đan Mạch Nhà vua Đan Mạch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng thành viên Hoàng gia và nguyên thủ nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng ở Đan Mạch Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng trong pháo đài Kastellet tại Copenhagen.

Kiev rung chuyển sau 3 trận tập kích liên tiếp bằng tên lửa của Nga Loạt trận tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev, Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Tin nóng thế giới hôm nay 19/10: Ông Zelensky tuyên bố tái tranh cử Tổng hợp tin tức thế giới ngày 19/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Tổng thống Ukraine tái tranh cử và đề xuất họp ba bên về xung đột Nga - Ukraine.