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Xuất bản ngày 19/10/2026 07:05 PM
Xuất bản ngày 19/10/2026 07:05 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 7
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 9
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 10
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 12
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 13
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas - 14
Lê Tuyết(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-liechtenstein-brigitte-haas-post1342725.vov

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