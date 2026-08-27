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Xuất bản ngày 27/08/2026 06:03 PM
Xuất bản ngày 27/08/2026 06:03 PM

Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Chủ tịch AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam, đánh giá chức vô địch ASEAN Cup 2026 là 'cái kết hoàn toàn xứng đáng'.

Chiều 27/8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa gửi thư tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Trong thư, ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa bày tỏ vui mừng trước thành công của đội tuyển Việt Nam, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới VFF. Người đứng đầu AFC đánh giá chức vô địch là “một cái kết hoàn toàn xứng đáng” dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau hành trình ấn tượng tại giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Chủ tịch AFC nhận định ASEAN Cup 2026 khép lại với một cái kết xứng đáng sau những trận đấu hấp dẫn và giàu kịch tính. Ông đồng thời đánh giá cao thành công của giải đấu cũng như màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

“Tôi rất vui mừng gửi tới Ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam những lời chúc mừng và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 ngày hôm nay tại Hà Nội”, ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa viết.

Thông qua Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người đứng đầu bóng đá châu Á cũng gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn thể thành viên đội tuyển Việt Nam sau thành tích vừa đạt được. Cuối thư, Chủ tịch AFC bày tỏ mong muốn sớm gặp lại ông Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

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