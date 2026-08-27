Siêu cúp Quốc gia 2025/26: Nhà vô địch nhận thưởng 800 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 27/8 tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 và các nhà tài trợ đồng hành.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu thường niên giữa đội Vô địch Quốc gia và đội đoạt Cúp Quốc gia; hoặc giữa đội giành cả hai danh hiệu với đội á quân giải Vô địch Quốc gia.

Họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 và các nhà tài trợ đồng hành.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu năm thứ 12 liên tiếp Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đồng hành cùng Siêu cúp Bóng đá Quốc gia. Sau 11 mùa giải gắn bó trong vai trò Nhà tài trợ Kim cương, năm nay THACO đảm nhiệm vai trò Nhà tài trợ danh xưng, tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài đối với bóng đá Việt Nam.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 là cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội - nhà vô địch LPBank V.League 2025/26 và CLB Công an TPHCM - đội đoạt Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26. Trận đấu được tổ chức lúc 18h ngày 30/8, trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 là màn so tài giữa hai nhà vô địch của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, khi đây là trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau chiến công bảo vệ danh hiệu vô địch của Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút. Nếu hòa, hai đội sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không thi đấu hiệp phụ.

Đội đoạt Cúp được nhận cúp vàng danh giá - phiên bản Cúp mới đặc biệt, thiết kế hiện đại và giàu tính biểu tượng; bảng danh vị; huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cùng nhận phần thưởng 10 triệu đồng.

Ngoài giải thưởng của Ban tổ chức, đội đoạt Siêu cúp năm nay còn được Agribank đặc biệt trao tặng phần thưởng 500 triệu đồng.

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 sẽ áp dụng công nghệ VAR. Trọng tài FIFA Việt Nam được mời làm nhiệm vụ, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính công bằng và minh bạch của màn so tài giữa hai nhà vô địch.

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 sắp tới sẽ là lần tổ chức thứ 27. Nếu giành chiến thắng, Công an Hà Nội sẽ có lần thứ hai liên tiếp sở hữu danh hiệu cao quý này. Đội bóng ngành Công an của Thủ đô cũng sẽ trở thành CLB thứ năm trong lịch sử bảo vệ thành công Siêu cúp, sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương và CLB Hà Nội.

Trong khi đó, Công an TPHCM đang hướng tới chiếc Siêu Cúp đầu tiên. Trong lịch sử, đội bóng mang tên Công an TP.HCM từng hai lần góp mặt ở trận tranh danh hiệu.