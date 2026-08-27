Chủ tịch FIFA thăm công trường sân PVF 60.000 chỗ, gặp CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 27/8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng Tổng thư ký Mattias Grafstrom và đoàn công tác tới thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, Khu liên hợp thể thao PVF của Bộ Công an tại Hưng Yên. Đây là một trong những hoạt động cuối cùng của người đứng đầu FIFA trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Sau khi hoàn thiện, sân PVF trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất Việt Nam.

Sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao, dịch vụ rộng khoảng 92ha. Theo quy hoạch, công trình có sức chứa 60.000 chỗ, diện tích khoảng 55.000m², đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA để phục vụ những giải đấu quốc tế trong tương lai. Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) được khởi công từ ngày 19/10/2025, với quy mô 60.000 chỗ ngồi. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Vinhomes trực thuộc Tập đoàn Vingroup đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng.

Đoàn của Chủ tịch FIFA trực tiếp tham quan dự án sân vận động có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi và nhà thi đấu trong nhà khoảng 4.500 chỗ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, ông Gianni Infantino tới Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, tham quan hệ thống sân tập và gặp gỡ các HLV, cầu thủ, học viên của lò đào tạo được chứng nhận đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Chủ tịch FIFA thăm công trường sân vận động PVF.

Chủ tịch FIFA tin rằng sự đầu tư của bóng đá Việt Nam là cơ sở để kỳ vọng vào tương lai thành công.

Chủ tịch FIFA đánh giá cao sự đầu tư dành cho PVF cũng như những bước tiến của bóng đá Việt Nam về đào tạo trẻ, bóng đá chuyên nghiệp và hạ tầng thể thao. Theo ông, Việt Nam sở hữu nhiều yếu tố quan trọng để hướng tới những mục tiêu lớn hơn, từ nguồn tài năng trẻ, tình yêu bóng đá của người dân đến khát vọng phát triển và sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức.

Ông Infantino cho rằng tầm nhìn của bóng đá Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở Đông Nam Á hay châu Á. Khi kết hợp được nguồn lực, tầm nhìn, niềm đam mê và khát vọng, Việt Nam có thể hướng tới vị thế cao hơn trên bản đồ bóng đá thế giới. FIFA cũng cam kết tiếp tục đồng hành thông qua các chương trình phát triển, trong đó có FIFA Arena và khả năng hình thành một trung tâm đào tạo của FIFA tại Việt Nam trong tương lai.

Ông Infantino đánh giá cao sự đầu tư cho bóng đá ở Việt Nam.

Chuyến thăm PVF diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch FIFA dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26/8 và chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Tại PVF, ông Gianni Infantino cũng gặp các thành viên CLB Công an Hà Nội. Đội bóng này đang sử dụng cơ sở vật chất tại PVF làm nơi ăn ở và tập luyện, tạo sự kết nối giữa hệ thống đào tạo trẻ với bóng đá chuyên nghiệp.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cho biết việc đầu tư Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và xây dựng sân vận động 60.000 chỗ tại Khu liên hợp thể thao PVF thể hiện tầm nhìn dài hạn trong phát triển bóng đá. Mục tiêu là đưa các công trình từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, vừa phục vụ đào tạo, thi đấu, vừa nâng cao khả năng tổ chức các sự kiện bóng đá lớn.

Sau khi hoàn tất chương trình tại PVF, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom di chuyển ra sân bay, kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam.

Ông Infantino gặp huấn luyện viên Alexandre Polking và các thành viên của câu lạc bộ Công an Hà Nội, Trung tâm bóng đá PVF.