VFF tặng Chủ tịch FIFA áo đấu tuyển Việt Nam in số Đình Bắc

(VTC News) -

Sáng 27/8, trước khi kết thúc chuyến thăm và rời Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trao tặng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn Việt Nam, trong đó có chiếc áo đấu đội tuyển Việt Nam mang tên Infantino cùng số 9 - số áo Đình Bắc sử dụng tại ASEAN Cup 2026. Món quà là lời chào mừng, đồng thời thể hiện tình cảm và sự trân trọng của bóng đá Việt Nam dành cho Chủ tịch FIFA và đoàn công tác FIFA trong chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng áo cho ông Gianni Infantino.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết và lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ở trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình, ông Gianni Infantino trực tiếp theo dõi và trao cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của vị lãnh đạo FIFA mang đến không khí tuyệt vời trên các khán đài. Rất nhiều cổ động viên Việt Nam dành sự quan tâm cho ông Infantino nhiều hơn cả các tuyển thủ trên sân. Ông Infantino cũng dành thời gian chụp ảnh với người hâm mộ, sẵn sàng kí tặng cho khán giả trên khán đài.

Bản thân chủ tịch FIFA cũng trải qua nhiều cảm xúc bất ngờ với diễn biến của trận đấu. Đội tuyển Thái Lan hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa bởi các pha đá phản lưới nhà.

“Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại Hà Nội và cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt đáng kinh ngạc trên sân vận động chật kín khán giả.

Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam, một trong những thế lực của bóng đá Đông Nam Á, với chức vô địch hoàn toàn xứng đáng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ đang ăn mừng cùng những người hùng của họ”, ông Gianni Infantino nói trong đoạn video được đăng tải trên nền tảng Instagram sau trận đấu.